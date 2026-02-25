Maverick Vinales geht bei KTM weiter seinen eigenen Weg, aber ...

Maverick Vinales war beim letzten MotoGP-Vorsaisontest 2026 am vergangenen Wochenende in Buriram (Thailand) am ersten Tag schnellster KTM-Fahrer. Am zweiten Tag wurde der Tech3-Pilot von Werkspilot Pedro Acosta übertrumpft. Wie schon beim vorangegangenen Test in Sepang (Malaysia), so ging Vinales auch beim Buriram-Test wieder einen eigenen Weg.

"Ich schlage eine andere Richtung ein als alle anderen und muss sehr vorsichtig sein bei dem, was ich für die Saison auswähle", sagt Vinales und verweist mit "alle anderen" auf seine drei KTM-Markenkollegen Acosta, Enea Bastianini und Brad Binder.

"Für mich persönlich ist klar, dass das KTM-Bike aus der zweiten Hälfte der Saison [2025] großartig war. Das hat mir richtig gut gefallen in Kombination mit ein paar Teilen des 2026er-Bikes, die mehr Performance bringen, vor allem in der Beschleunigungsphase", so Vinales.

"Für mich", setzt der Tech3-Pilot, "war schon am ersten Tag in Sepang offensichtlich, dass ich dieses Motorrad am meisten mag. Das unterscheidet sich wahrscheinlich von den anderen bei KTM. In Sepang fiel es mir sehr leicht, direkt am ersten Tag eine 1:57er-Rundenzeit zu fahren. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber ich muss mir ganz sicher sein, dass das Gefühl für das Vorderrad das ist, das ich mir wünsche."

Auf Nachfrage, ob er nach dem Buriram-Test die 2026er-Performance-Teile der KTM RC16 bevorzugt, präzisiert Vinales: "Nein, es ist eine Kombination. Ich glaube, der Kompromiss wie ich ihn jetzt fahre, ist der beste hinsichtlich der Reifen und der Rückmeldungen, die mir das Motorrad gibt."

Dass Vinales am Ende des zweitägigen Buriram-Tests trotzdem nur auf P14 der Zeitenliste auftauchte, dabei 0,9 Sekunden langsamer war als die Spitze und 0,5 Sekunden langsamer als Acosta, das begründet er so: "Leider konnte ich nicht alle Dinge testen, vor allem in Bezug auf die Elektronik."

"Ich hatte erwartet, weiter vorne zu sein. Aber es ist kompliziert. Vielleicht liegt es an der Strecke, die einen sehr rutschigen Asphalt hat. Jedenfalls bin ich noch nicht dort, wo ich sein will", so der Tech3-Pilot, für den 2026 die zweite Saison auf einer KTM wird.

Bezogen auf seinen Wunsch, die Einstellungen der Elektronik weiter an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen, spricht Vinales davon, dass er "noch mindestens einen Tag mehr gebraucht" hätte. Am unmittelbar bevorstehenden Rennwochenende in Buriram will er das aber nicht nachholen.

"Ich hatte insgesamt fünf Tage lang Zeit", verweist Vinales auf die Testtage in Sepang und in Buriram, und fragt: "Warum also muss ich das am Rennwochenende erledigen? Für mich persönlich war die Richtung schon in Sepang klar. Hier [in Buriram] habe ich aber die exakt selben Dinge wieder getestet. Ich sollte manchmal einfach mehr meinem Instinkt vertrauen."

Der nächste Testtag steht erst für Ende April in Jerez im MotoGP-Testkalender 2026.