Maverick Vinales: Marc Marquez ist Favorit, Suzuki der Geheimtipp für 2020

Im Juli wird die MotoGP voraussichtlich in die neue Saison starten können. Seit dem Winter-Test in Katar drehte sich in der Königsklasse kein Rad mehr. Dennoch kann man mit einem Blick auf die Testzeiten aus Sepang und Doha grob abschätzen, welche Hersteller und Fahrer besonders gut für die Saison 2020 gerüstet sind. Yamaha-Werkspilot Maverick Vinales ist einer der Favoriten. Der Spanier nennt im Gespräch mit 'Motorsport.com' seine Prognosen für 2020.

Titelverteidiger Marc Marquez konnte sich auf Grund der Schulterverletzung bei den Wintertests nicht allzu stark in Szene setzen. Auch die 2020er-Honda hinterließ noch keinen allzu starken Eindruck. Ist Marquez trotzdem der große Favorit? "Ich denke schon", bemerkt Vinales. "Marc geht als Favorit in die Saison, weil er gezeigt hat, dass er immer da ist, und ich denke, er wird der Mann sein, den es zu schlagen gilt."

Ducati möchte nach drei Vizetiteln in Folge endlich nach der Krone greifen. Aber auch die Desmosedici hinterließ im Winter keinen perfekten Eindruck. "Für mich haben sie sich ein wenig versteckt, denn wenn man sich das Renntempo ansieht, das Dovizioso auf gebrauchten Reifen hatte, war es sehr gut. Seine Zeiten waren sehr nah an unseren dran, also denke ich, dass sie da sein werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Ducati wettbewerbsfähig sein wird", analysiert Vinales.

Und was sagt der Spanier zu Suzuki? Ist sein ehemaliges Team eine Gefahr? "Auf jeden Fall", so Vinales. "Sie arbeiten in einer ruhigen Art und Weise, aber sie schaffen es immer, vorne zu bleiben. In diesem Winter habe ich immer im Auge behalten, wie sich Suzuki schlägt, und ich muss sagen, sie waren wirklich stark. Man kann nie wissen, aber sicher ist, dass wir vom ersten bis zum letzten Rennen kämpfen müssen."

Und welcher Fahrer könnte 2020 für Überraschungen sorgen? "Ich weiß nicht, ich habe mir das nicht wirklich viel angeschaut. Morbidelli war jedoch sehr schnell, insbesondere bei den Tests in Katar. Sicherlich ist er jemand, der vorne dabei sein könnte", bemerkt Vinales.

"Aber mit Blick auf die anderen Fahrer fällt es mir schwer, etwas zu sagen, weil ich mich hauptsächlich auf mich selbst konzentriert und nicht allzu sehr darauf geachtet habe, was die anderen tun", so der ehemalige Moto3-Weltmeister.

