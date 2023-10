Maverick Vinales mit taktischem Rennen Zweiter: "Sieg nur eine Frage der Zeit"

Zum sechsten Mal eroberte Maverick Vinales mit Aprilia einen Podestplatz, aber wieder verpasste er den Sprung auf die höchste Stufe. In Indonesien fehlten dem Spanier lediglich drei Zehntelsekunden zum Sieg mit der dritten Marke nach Suzuki und Yamaha.

Nach Portimao und Barcelona war es in der MotoGP-Saison 2023 der dritte zweite Platz für Vinales. "Wir müssen zufrieden sein", lacht er nach der Siegerehrung. "Nach zwei Rennen mit keiner guten Performance ist uns ein gutes Comeback gelungen."

"Ich fühlte mich mit dem Motorrad fantastisch. Kleinigkeiten müssen wir noch verbessern, um den Ducati-Jungs näherzukommen. Wir haben das Maximum gegeben. Das war unser Ziel. Wir wissen, dass wir noch etwas arbeiten müssen."

"Wir haben den Speed, aber wir wissen, dass wir Probleme mit dem Reifenverschleiß haben. Das gilt nicht nur für hier, sondern auch auf anderen Strecken. Gestern ist bei mir der Reifen eingebrochen, aber auch heute habe ich gesehen, dass Ducati am Ende noch etwas mehr hat."

Im Sprint sorgte Blasenbildung auf dem Hinterreifen dafür, dass Vinales ohne Grip aus den Top 3 rutschte und Vierter wurde. Für den Grand Prix tauschte er den weichen Reifen gegen die mittlere Variante. Trotzdem musste Vinales das Reifenmanagement im Blick haben.

Beim Start sortierte er sich hinter Jorge Martin (Pramac-Ducati) an der zweiten Stelle ein. Der "Martinator" war aus der zweiten Reihe an allen vorbeigefahren und hatte schon in Kurve 1 die Rennführung übernommen.

"Es ist unglaublich, wie sie starten", kommentiert Vinales. "Sie können den Schwerpunkt weiter absenken und dadurch mehr Leistung auf den Boden bringen. Wir können das momentan nicht machen, weil wir dafür das Chassis modifizieren müssen. Das kommt im nächsten Jahr."

Vinales folgte Martin bewusst nicht

Martin konnte sich in der Anfangsphase um bis zu drei Sekunden von der Aprilia absetzen. Aber Vinales ist bewusst nicht mitgefahren: "Ich musste ein kontrolliertes Rennen fahren. Vielleicht hätte ich Jorge für fünf, sechs Runden folgen können."

"Aber wenn ich das gemacht hätte, wäre mein Hinterreifen am Ende gewesen. Ich musste langsamer machen, weil das nicht meine Pace war. Ich wusste, dass es ein langes Rennen sein wird. Ich war konzentriert, damit ich den Hinterreifen nicht überhitze."

Nach Martins Sturz lag Vinales in Führung. Aber von hinten holte Francesco Bagnaia auf. In der 20. von 27 Runden überholte der Ducati-Fahrer. Vinales konzentrierte sich in der Schlussphase darauf, seinen ehemaligen Yamaha-Teamkollegen Fabio Quartararo in Schach zu halten.

"Ich denke, dass es richtig war, etwas langsamer zu machen", meint Vinales. "Wenn man außerdem knapp hinter jemandem ist, überhitzt der Vorderreifen. Damit zerstört man ihn. Ich habe sehr gut verstanden, wo mein Limit bei der Rundenzeit lag, um den Reifen nicht zu zerstören."

"Das waren mittlere 1:31er-Zeiten. Als Fabio direkt hinter mir war, habe ich etwas anders gebremst, damit er nicht seinen hohen Kurvenspeed fahren kann. So konnte ich auch den Hinterreifen etwas schonen."

Fokus auf Quartararo, nicht auf Bagnaia

Aber in der letzten Runde wurde es dann doch noch einmal knapp, denn Vinales schloss vor den letzten Kurven ganz dicht zu Bagnaia auf. Hätte er ihn noch überholen können? "Er hatte alles unter Kontrolle. Vielleicht in der letzten Runde zu viel", winkt Vinales ab.

"Ich habe in den letzten zehn Runden darauf geachtet, dass der Hinterreifen nicht überhitzt. Gleichzeitig musste ich Fabio hinter mir lassen und habe sehr spät gebremst. Ich habe alles für die letzte Runde gespart. Das war eine meiner besten Runden."

"Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass ich keinen Fehler machen darf, denn dann hätte mich Fabio überholt. Ich hätte dann keine Chance mehr gehabt, ihn wieder zu überholen. Deshalb habe ich darauf geachtet, alle Bremspunkte korrekt zu treffen."

"Wenn Fabio nicht hinter mir gewesen wäre, hätte ich vielleicht in den letzten fünf Runden attackieren können. Aber dann wäre der Reifen eingegangen und das Ergebnis wäre gleich gewesen."

Deshalb überwog bei Vinales die Freude über den zweiten Platz. Er ist sicher, dass der erste Sieg mit Aprilia bald kommen wird: "Es ist eine Frage der Zeit. Wir müssen so weiterarbeiten und gute Wochenenden aneinanderreihen. Dann wird es klappen. Da bin ich mir ganz sicher."

Auf dem Podium überraschte der Spanier dann mit einem schwarzen Umhang und einer schwarzen Gesichtsmaske. Was war der Hintergrund dieser "Batman"-Verkleidung? "Es ist ein Scherz, den wir im Team haben", lacht der 28-Jährige. "Beide Seiten der Garage arbeiten fantastisch zusammen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.