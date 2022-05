Maverick Vinales: Trifft ihn der Verlust der "Concession-Vorteile" besonders?

Audio-Player laden

Dank der Erfolge von Aleix Espargaro hat Aprilia die "Concession-Vorteile" im Reglement verloren. Ab der kommenden Saison sind die Motoren eingefroren und es darf kein Update gebracht werden. Es dürfen auch nicht mehr mehr Triebwerke als die Konkurrenz verwendet werden. Auch die Wildcards werden von sechs auf drei reduziert.

All das gilt erst ab 2023. Unmittelbar gibt es nur eine Auswirkung. Seit dem dritten Platz von Espargaro in Jerez dürfen die Stammfahrer nicht mehr private Testfahrten durchführen. Vor dem Grand Prix von Frankreich wäre ein Test in Mugello geplant gewesen.

Diesen führte schließlich nur Testfahrer Lorenzo Savadori durch, während Espargaro und Maverick Vinales freie Tage hatten. Aber trifft genau dieser Umstand besonders Vinales? Denn jeder zusätzliche Kilometer mit der RS-GP könnte seine Anpassung an die Aprilia beschleunigen.

"So wie der Kalender aktuell ist, ist es ohnehin sehr schwierig, Rennen zu fahren und dazwischen zu testen", meint Vinales zu diesen theoretisch verlorenen Testtagen. "Ich muss mich auch ausruhen."

"Für mich ändert sich nichts, weil wir keine zusätzlichen Tests neben den offiziellen Testfahrten geplant haben." Zuletzt merkte der Spanier in Le Mans an, dass er weiter an der Ergonomie arbeiten will, weil er noch nicht perfekt auf der Aprilia sitzt.

Am Montag nach dem Grand Prix in Barcelona steht der nächste Testtag für alle MotoGP-Teams auf dem Programm. Anschließend gibt es die nächsten Testtage erst im September in Misano.

