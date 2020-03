Maverick Vinales: Wildcard für Lorenzo ist eine "Yamaha-Taktik"

Jorge Lorenzo hat seine Absicht bekundet, doch wieder Rennen zu fahren. In seiner neuen Funktion als Yamaha-Testfahrer will der dreimalige MotoGP-Weltmeister bei seinem Heimrennen in Barcelona mit einer Wildcard ein Comeback geben. Das Rennen ist für den 7. Juni geplant. Ob dieser Termin aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 halten wird, ist derzeit natürlich ungewiss.

Dass Lorenzo Wildcard-Starts in Betracht zieht, ist ein interessanter Schritt, denn zum Beispiel haben Casey Stoner und Dani Pedrosa nach ihrem Rücktritt kein Rennen mehr bestritten. Stoner war Testfahrer für Honda und Ducati, hat diese Funktion aber auch beendet. Pedrosa ist Testfahrer für KTM.

Maverick Vinales sieht die Verpflichtung von Lorenzo als Testfahrer als weiteren Schritt im großen Yamaha-Puzzle, wieder konkurrenzfähig zu werden. Rennstarts seines Landsmanns sieht Vinales deshalb ebenso positiv: "Ich denke, es ist eine Taktik von Yamaha, um neue Teile im Rennen auszuprobieren", so Vinales bei 'Cadena Cope'.

Vinales will Weltmeister werden

"Das ist sehr wichtig. Wenn man neue Teile probiert und sie im Rennen funktionieren, dann könnten wir Werksfahrer sie in der zweiten Saisonhälfte verwenden. In Barcelona wird es wichtig werden zu sehen, wie Lorenzo mit dem neuen Motorrad funktioniert", so Vinales. "Er ist damit schon einige Runden gefahren. Wenn er sich gut fühlt und für das Rennen bereit ist, dann warum nicht?"

Maverick Vinales will in den nächsten Jahren Marc Marquez besiegen Foto: Motorsport Images

Wann das erste MotoGP-Rennen im Jahr 2020 wirklich stattfinden wird, ist aufgrund der vielen Absagen derzeit ungewiss. Momentan wäre Jerez in Spanien am 3. Mai der erste Grand Prix. Für Fans und Fahrer ist Warten angesagt. Die Fahrer versuchen, sich so gut wie möglich fit zu halten, zu trainieren und mit Pocket-Bikes, Superbikes oder Motocross-Bikes zu fahren.

"Der Plan ist, dass ich mein Training fortsetze und mit der gleichen Intensität trainiere, bis die Saison beginnt", sagt Vinales über die Zwangspause. Sein Ziel ist es, in diesem Jahr Marc Marquez zu schlagen und Weltmeister zu werden. "Es ist eine große Motivation. Ich werde alles geben. Es gibt keine andere Möglichkeit."

Wichtig ist für den Spanier, dass er den Vertrag mit Yamaha schon für 2021/22 verlängert hat. Somit kann der Fokus voll und ganz darauf gelegt werden, langfristig Rennen und Weltmeisterschaften zu gewinnen. "Ich bin sehr glücklich und Yamaha dankbar für diese Chance. Ich kann in den nächsten drei Jahren um den WM-Titel kämpfen."

"Ich kann spüren, dass das alles für Yamaha sehr wichtig ist. Deshalb gebe ich alles, um die Nummer 1 zu sein. Es wäre natürlich schön, wenn auch Valentino weitermachen würde. Ich habe viel von ihm gelernt und bin ihm dafür immer dankbar", sagt Vinales über seinen Teamkollegen Rossi. Sollte Rossi seine Karriere fortsetzen wollen, müsste er ins Petronas-Team wechseln, denn Fabio Quartararo ist im Werksteam schon für 2021/22 bestätigt.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.