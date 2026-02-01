Zum Hauptinhalt springen

MotoGP

Mehr Sicherheit, weniger Fokus? Ducati-Piloten kritisch zum Funk im Helm

Mit dem neuen Funksystem soll die MotoGP 2026 sicherer werden - Marc Marquez und Francesco Bagnaia reagieren zurückhaltend und warnen vor Ablenkung

Juliane Ziegengeist Germán Garcia Casanova
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Mehr Sicherheit, weniger Fokus? Ducati-Piloten kritisch zum Funk im Helm

Funk im Helm: Bagnaia und Marquez haben gewisse Bedenken

Foto: Ducati Ducati

Nach Jahren der Entwicklung führt die MotoGP mit der Saison 2026 ein neues Kommunikationssystem ein, das die Art und Weise verändern könnte, wie Fahrer Informationen während des Rennens erhalten. Es wird direkt im Helm integriert und soll perspektivisch auch zweiseitige Kommunikation ermöglichen.

Die Grundidee hinter dem System ist simpel: Sicherheit erhöhen und Gefahrensituationen schneller kommunizieren. So sollen Rennleiter in Echtzeit Warnungen über Ölspuren, Unfälle oder rote Flaggen direkt an die Fahrer senden können.

Für die Zukunft ist sogar eine offene Kommunikation zwischen Fahrer und Team geplant, ganz ähnlich dem Teamfunk in der Formel 1. Doch wie stehen die Piloten zu dieser Entwicklung? Bei Ducati fallen die Reaktionen verhalten aus.

Marc Marquez: Mehr Show als sportlicher Nutzen

Auf die Neuerung angesprochen, zeigt sich Marc Marquez zunächst überrascht, dass das System als "Open Mic" ausgelegt ist. Er habe gehört, dass es in erster Linie darum gehe, Informationen von der Rennleitung zu empfangen, nicht direkt vom Team.

Grundsätzlich sieht Marquez darin vor allem einen Mehrwert für das Spektakel. Es sei "gut für die Show", erklärte er, sportlich jedoch nur begrenzt notwendig. Für die Rennstrategie brauche er keinen Funkkontakt. Deutlich positiver bewertet er dagegen den Sicherheitsaspekt, der mit dem Funksystem eingeht.

"Es kann für die Rennkommissare nützlich sein, wenn es eine rote Flagge gibt oder Öl auf einer Kurve liegt. Sie können dann sagen: 'Öl in Kurve 7', was für die Sicherheit gut ist, aber für die Strategie nicht nützlich", meint der Ducati-Pilot.

Bagnaia: Könnte im Helm stören und auch ablenken

Teamkollege Francesco Bagnaia sieht das System durchaus kritisch. Jede Veränderung sei zunächst "seltsam" und erfordere Anpassung, mahnt er und führt aus: "Wir bewegen den Kopf während der Fahrt sehr viel, daher kann das Kabel Geräusche verursachen, die zwar nicht gefährlich, aber lästig und nervig sein können."

Der Italiener befürchtet, dass es die Fahrer auch ablenken könnte, etwa wenn man mitten in der Kurve sei, voll konzentriert, und plötzlich eine Stimme höre, die vor Öl an einer bestimmten Stelle warnt. "Daran muss man sich erst gewöhnen."

Wenn er auf seine eigene Erfahrungen in früheren Tests - zuletzt vor zwei Jahren - zurückblickt, sei das System damals "vielleicht zu weit gegangen" und extrem störend gewesen. "Ich hoffe also nur, dass es jetzt besser ist als das, was ich in der Vergangenheit versucht habe, denn das war sehr nervig", resümiert Bagnaia.

