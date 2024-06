"Mehrjähriger" Vertrag: Pedro Acosta ab der MotoGP-Saison 2025 im KTM-Team

Nach dem starken MotoGP-Einstand von Pedro Acosta hat sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet, dass der Spanier in der Saison 2025 vom Satellitenteam Tech3 ins KTM-Werksteam transferiert wird. Am Samstag im Rahmen des Grand Prix von Italien in Mugello hat nun die österreichische Marke einen neuen "mehrjährigen" Vertrag mit Acosta offiziell bekannt gegeben.

Ab 2025 wird Acosta im KTM-Team der Teamkollege von Brad Binder sein, dessen Vertrag schon im Vorjahr im Sommer bis Ende 2026 verlängert worden ist. "Für mich war es wichtig", sagt Acosta, "mit KTM weiterzumachen."

Denn der Spanier hat KTM in seiner Karriere viel zu verdanken. 2020 gewann Acosta den von Red Bull gesponserten Rookies-Cup. 2021 wurde er im Ajo-KTM-Team als Rookie Moto3-Weltmeister. Sein Weg führte ihn 2022 mit dem Ajo-Team in die Moto2-Klasse.

2023 gewann Acosta den Moto2-Weltmeistertitel und stieg 2024 bei Tech3 in GasGas-Farben in die MotoGP auf. An seinen ersten sechs Rennwochenenden hat er bereits zwei Podestplätze erobert sowie einen Podestplatz im Sprint.

"Es ist also schön, für die Zukunft weiterzumachen", betont Acosta. "In Orange zu fahren ist wie nach Hause zu kommen. Die Art und Weise, wie sie in den vergangenen Jahren gepusht und sich verbessert haben, ist auch der Grund dafür, dass ich in den nächsten Jahren bleiben möchte."

Mit Binder und Acosta hat KTM in Zukunft zwei Teamkollegen, die im eigenen Nachwuchsprogramm groß geworden sind. "Es ist uns eine große Freude, diese Nachricht zu verkünden", sagt KTM-Motorsportchef Pit Beirer.

Acosta fährt im nächsten Jahr wieder in den bekannten Farben von KTM und Red Bull Foto: KTM

"Von den ersten Tagen im Rookies-Cup an konnten wir sehen, dass er ein besonderer Fahrer ist. Jemand, der die Dinge anders angeht. Und mit der stärksten Mentalität, seinen eigenen Weg zu gehen. Das macht ihn einzigartig in dieser MotoGP-Welt."

"Es gibt uns viel Energie und Kraft, diese Reise mit ihm in unseren Teams und unseren Motorrädern gemeinsam zu machen. Es ist super cool, dass wir noch einige Jahre zusammen sein werden. Er hat eine sehr große Zukunft und wir freuen uns auf das nächste Kapitel seiner Karriere mit uns."

Da ab der nächsten Saison Binder und Acosta das KTM-Werksteam bilden werden, ist klar, dass sich Jack Miller verabschieden muss. Der Australier meinte in Mugello, dass er offen dafür wäre, den Schritt ins Satellitenteam Tech3-Team zu machen. Ob das passieren wird, ist derzeit noch offen. Genauso wie die Zukunft von Augusto Fernandez.

