"Meine Karriere gerettet": Alex Marquez über die spezielle Gresini-Atmosphäre

Das Gresini-Team und Alex Marquez haben sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Der Spanier wird auch in den MotoGP-Jahren 2025 und 2026 für das italienische Privatteam an den Start gehen. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat Alex Marquez drei Podestplätze erobert und zwei Sprints gewonnen.

Hat er auch über einen Wechsel in ein anderes Team nachgedacht? "Nein. Das Hauptziel war es, hier zu bleiben", betont Alex Marquez im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Sie haben vor zwei Jahren meine MotoGP-Karriere gerettet."

"Ich fühle mich hier toll, mit Nadia [Padovani] und dem gesamten Team. Deswegen wollte ich hier weitermachen. Wenn ich wohin komme, dann habe ich immer ein Ziel. Dieses Hauptziel habe ich noch nicht erreicht. Es gibt noch Arbeit."

"Andererseits gab es andere Optionen. Es gab Gespräche mit verschiedenen Teams, verschiedenen Herstellern. Sie kamen zu mir, um meine Situation zu verstehen. Aber mein Hauptziel war es, und das habe ich auch meinem Manager gesagt, hier zu bleiben."

Zuletzt auf dem Sachsenring standen Alex und Marc Marquez erstmals gemeinsam auf dem Podium. Die anschließende Feier hinter der Gresini-Box verdeutlichte die gute Atmosphäre und den Zusammenhalt im familiär geprägten Rennstall.

"Wenn man im Team ist, dann versteht man, welch großartige Atmosphäre hier herrscht und wie toll die Menschen hier sind", schwärmt Alex Marquez. " Alle arbeiten zusammen und ziehen an einem Strang. Jeder hat das gleiche Ziel."

"Es ist wirklich toll, eine kleine Familie zu sehen, die um die ganze Welt reist und versucht, an jedem Wochenende die Arbeit zu 100 Prozent zu machen. Das ist super schön. Wenn man im Team ist, dann spürt man diese Atmosphäre vom ersten Tag an."

Mit Enea Bastianini hat Gresini 2022 vier Grands Prix gewonnen. Im Vorjahr gab es Podestplätze von Alex Marquez. Fabio Di Gannantonio konnte einen Grand Prix gewinnen. Da Gresini aber alles auf die Karte Marc Marquez setzte, war für "Diggia" kein Platz mehr.

Alex Marquez will sein erstes Rennen gewinnen

In dieser Saison gab es auch schon Podestplätze mit beiden Fahrern, aber noch keinen Sieg. Auch noch keinen Sprint-Sieg. Ein erster Rennsieg am Sonntag ist das nächste große persönliche Ziel von Alex Marquez.

"Es ist gut, diese Stabilität zu haben und zu sehen, dass das Team an einen glaubt", sagt er über die Gresini-Familie. "Sie versuchen, für 2025 das beste Material und alles zu bekommen. Das ist großartig. Alle ziehen am gleichen Strang."

"Jetzt kann ich mich voll und ganz auf die Strecke und meine Arbeit konzentrieren." Das Vertrauen von Gresini in Alex Marquez zeigt sich auch daran, dass man jetzt einen Zweijahresvertrag abgeschlossen hat.

Sprints hat Alex Marquez schon gewonnen, aber noch keine Grands Prix Foto: Motorsport Images

Nun hat Alex Marquez die langfristige Sicherheit bis Ende 2026. Offen ist, wer im nächsten Jahr sein Teamkollege sein wird. "Ich höre viele Namen, aber ich werde niemanden nennen", will sich der Spanier nicht in die Gerüchteküche einmischen.

"Der schnellste Fahrer ist derjenige, den ich als Teamkollegen haben möchte. Denn das hilft, um sich gegenseitig anzutreiben. Für mich ändert das aber nicht viel, denn ich habe ein Ziel in meinem Kopf. Daran werde ich hart arbeiten, um es zu erreichen."