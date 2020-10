Mick Doohan lobt: "Was Joan Mir macht, ist beeindruckend"

Wird Joan Mir der erste Suzuki-Weltmeister in der modernen MotoGP-Ära? In den vergangenen Wochen legte der Spanier einen Erfolgslauf sondergleichen hin. Zwar hat Mir noch kein Rennen gewonnen, aber mit vier Podestplätzen in den vergangenen fünf Rennen hat er sich zum Titelanwärter gemausert.

Acht Punkte beträgt Mirs Rückstand auf Fabio Quartararo. Der Franzose konnte zwar schon drei Rennen gewinnen. Die konstant besseren Ergebnisse hatte allerdings Mir. "Was Mir macht, ist beeindruckend und zeigt, wie gut die Suzuki ist", lobt Mick Doohan.

Der fünfmalige Weltmeister zählt im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' den Spanier auch zu den WM-Anwärtern: "Joan ist ein klarer Kandidat für den Titel. Es wäre fantastisch, wenn Suzuki in der MotoGP die Weltmeisterschaft gewinnt."

"Es ist schon so lange her, seit das das letzte Mal passiert ist", erinnert Doohan an Kenny Roberts Junior im Jahr 2000. "Mir könnte der Fahrer sein, dem das gelingt. Suzuki hat auch etwas mehr Leistung gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass sich Joan noch zusätzliche 20 PS wünscht."

Alle Suzuki-Weltmeister in der Königsklasse:

1976: Barry Sheene (Großbritannien)

1977: Barry Sheene (Großbritannien)

1981: Marco Luccinelli (Italien)

1982: Franco Uncini (Italien)

1993: Kevin Schwantz (USA)

2000: Kenny Roberts jun. (USA)

