Mick Doohan über Dovizioso-Situation: "Würde über Rücktritt nachdenken"

Andrea Dovizioso wird im kommenden Jahr voraussichtlich ein MotoGP-Testfahrer sein. Die Gespräche mit Yamaha sollen weit fortgeschritten sein. Ob es auch Wildcard-Starts geben wird, ist noch nicht entschieden. Parallel zu Tests will der Italiener auch die Möglichkeit haben, Motocross-Rennen zu fahren.

Ob es zu einer Einigung zwischen Dovizioso und Yamaha kommt und wie die Eckpunkte genau aussehen, werden die kommenden Wochen zeigen. Dass ein erfahrener Mann ein Projekt vorwärtsbringen kann, hat Dani Pedrosa bei KTM und Sylvain Guintoli bei Suzuki bewiesen.

"Dovizioso hat immer noch viel zu bieten", ist auch MotoGP-Legende Mick Doohan überzeugt. "Er hat extrem viel Erfahrung. Er kann Rennen und gewinnen und potenziell die Weltmeisterschaft. Ich bin nicht nahe genug dran, aber es wäre seltsam, wenn er kein gutes Team finden würde."

"Es wird schwierig für ihn, wenn er kein gutes Team findet. Wenn ich es wäre, dann würde ich sagen, dass man besser aufhört oder in die Superbike-WM wechselt", meint der Australier bei 'MotoGP.com'. "Dort wäre er sicherlich konkurrenzfähig."

Wie Pedrosa: Für ein Team wäre Dovizioso ein wertvoller Testfahrer

Einen Wechsel in die Superbike-WM hat Dovizioso aber immer kategorisch ausgeschlossen. Mitte Oktober hat der dreimalige Vizeweltmeister erstmals offen darüber gesprochen, dass er sich die Rolle als Testfahrer vorstellen kann.

In der aktuellen MotoGP sind schnelle Testfahrer mit viel Erfahrung gefragt. "In meinen Tagen waren die Testfahrer um mehrere Sekunden langsamer", erinnert Doohan an die 1990er-Jahre. "In Wirklichkeit haben wir getestet."

Fünfmal war Mick Doohan in den 1990er-Jahren Weltmeister Foto: Repsol Media

"Sie haben zwar Teile testen können, aber im Endeffekt mussten wir das bestätigen oder eine andere Richtung einschlagen. Als Fahrer will man aber Rennen fahren. Bei Testfahrten ist das Risiko genauso groß, wenn man bis auf wenige Zehntelsekunden an die Zeiten herankommt."

"Es ist auch eine sehr einsame Erfahrung, denn man dreht alleine seine Runden", gibt Doohan zu Bedenken. "Wenn so ein Job für ihn erhältlich wäre, er das genießen kann und gleichzeitig ein etwas anderes Leben führen kann, dann kann es eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein."

"Man hat gesehen, dass Pedrosa für KTM einen Fortschritt gebracht hat. Sie haben mit Dani jemanden gefunden, der das Projekt in die richtige Richtung führen kann. Mit Dovizioso könnte es ähnlich sein. Jemand wie Dovizioso kann für ein Team ein Vorteil sein."

