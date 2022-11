Miguel Oliveira blickt zurück: "Abschied von KTM zum richtigen Zeitpunkt"

Audio-Player laden

Valencia war der vorerst letzte Grand Prix von Miguel Oliveira für KTM. Im Jahr 2015 wurde er mit Ajo-KTM Moto3-Vizeweltmeister. Nach einer schwierigen Moto2-Saison mit Leopard wechselte er erneut ins Team von Aki Ajo. 2017 wurde er WM-Dritter und 2018 WM-Zweiter.

Anschließend ging es für Oliveira in die MotoGP. Die ersten beiden Jahre fuhr der Portugiese im Tech-3-Team. In der zweiten Saison gewann er Spielberg 2 und sein Heimrennen in Portimao. Dafür wurde er ins Werksteam befördert. 2021 gelang ihm in Barcelona ein weiterer Sieg.

Und in diesem Jahr gewann Oliveira die beiden Regenrennen in Indonesien und Thailand. "Ich finde, es waren vier erfolgreiche Jahre", blickt der 27-Jährige zurück. "Klar, es ist nicht immer so reibungslos gelaufen, wie wir es gerne gehabt hätten."

"2019 und 2021 habe ich die halbe Saison eine Verletzung mitgeschleppt. Das hat sicher einige gute Ergebnisse gekostet. Aber ich denke, die Fortschritte waren seit meinem Beginn 2019 vorhanden. Das Motorrad wurde auf ein gutes Level gebracht."

Im Frühling wurden die Kontakte zwischen KTM und Jack Miller konkreter. Man einigte sich mit dem Australier und bot Oliveira einen Platz im Tech-3-Team an. Aber das wollte er nicht und suchte nach anderen Möglichkeiten.

"Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die mir KTM gegeben hat. Der erste Sieg war großartig. Auch die beiden Siege in diesem Jahr waren sehr gut. Aber der erste Sieg hat den größten Einfluss. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich einem anderen Projekt zu widmen."

Abfallende Formkurve von Aprilia ein schlechtes Omen?

In den kommenden beiden Jahren fährt Oliveira für das neue Aprilia-Satellitenteam RNF. Beim Valencia-Test hinterließ er einen guten Eindruck. Die RS-GP scheint zu seinem sanften Fahrstil zu passen.

Das RNF-Team wird in der nächsten Saison mit der Motorspezifikation Stand Valencia fahren. Ob es im Laufe des Jahres Updates beim Chassis oder anderen Komponenten geben wird, bleibt abzuwarten.

Im Herbst zeigte die Formkurve von Aprilia nach unten. Maverick Vinales stand in Misano als Dritter auf dem Podest und Aleix Espargaro in Aragon. Im Rest der Saison eroberte Vinales noch zwei siebte Plätze und Espargaro einmal Rang neun.

spanischen Edition von 'motorsport.com'. "Ja, es gab technische Gründe, warum sie ihre Fortschritte nicht fortsetzen konnten."

"Aber persönlich glaube ich, dass dieser Rückschritt mit einem bestimmten Moment der Saison zusammenhängt, nämlich als Aleix noch um den WM-Titel gekämpft hat. Im Team entstand eine Atmosphäre, die man nicht brauchen kann, wenn man schnell sein will."

"Ich mache mir keine Sorgen, denn Aprilia hat in den ersten beiden Saisondritteln gezeigt, dass das Motorrad auf verschiedenen Strecken funktioniert und immer vorne dabei ist. Es ist möglich, dass es technische Gründe gibt, aber ich glaube, dass die Atmosphäre des WM-Kampfes einen Einfluss hatte."

