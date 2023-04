Miguel Oliveira meldet sich zurück: Für das MotoGP-Rennen in Austin wieder fit

Audio-Player laden

Nach einem Rennwochenende Pause meldet sich Miguel Oliveira für den Grand Prix der USA zurück. Der Portugiese ist beim Saisonauftakt in seiner Heimat im Hauptrennen in einen Unfall verwickelt gewesen, den Honda-Fahrer Marc Marquez ausgelöst hatte.

Bei dem Zusammenstoß hatte sich Oliveira Prellungen im rechten Beckenbereich zugezogen. Dazu wurden Sehnen beim rechten Hüftgelenk verletzt, weshalb Oliveira kaum Gehen konnte. Deshalb ließ er den Grand Prix von Argentinien aus.

Mittlerweile geht es dem 28-Jährigen besser. Er wird in die USA reisen, wo am kommenden Wochenende auf dem Circuit of The Americas in Austin im US-Bundesstaat Texas gefahren wird. Am Donnerstag muss er einen Check der MotoGP-Ärzte bestehen, um fahren zu dürfen.

"Ich freue mich natürlich auf die Reise in die USA", sagt Oliveira, der die vergangenen Tage in seiner Wahlheimat Österreich (Wien) verbracht hat. "Es war schade, dass ich Argentinien verpasst habe."

"Aber jetzt freue ich mich darauf, wieder mit dem Team zu arbeiten und das Motorrad auf dieser Strecke kennenzulernen. In der Vergangenheit war es keine einfache Strecke für mich. Ich hoffe, dass ich dieses Wochenende das Ruder herumreißen kann."

Mit KTM schaffte es Oliveira bei drei Starts in Austin zweimal in die WM-Punkteränge, aber kein einziges Mal in die Top 10. Nun lernt er die 5,5 Kilometer lange Strecke mit der RNF-Aprilia kennen. Im Portimao-Sprint hat er mit Platz sieben seine bisher einzigen WM-Punkte gesammelt.

Seine Ziele für Austin sind klar: "Es wäre schön, wenn ich im Sprint und im Hauptrennen Punkte sammeln könnte. Das wäre auch wichtig, da ich bei den letzten drei Rennen praktisch keine Chance dafür hatte. Also insgesamt freue ich mich darauf."

Das RNF-Team ist damit wieder komplett. In Argentinien war Raul Fernandez auf sich alleine gestellt. Im Regenrennen sammelte der Spanier als 14. zwei WM-Punkte.

Mit Bildmaterial von RNF Racing.