Miguel Oliveira: Spielberg-Wochenende nach FT1-Highsider in Gefahr

Vor einem Jahr feierte Miguel Oliveira beim Grand Prix der Steiermark seinen ersten Sieg in der MotoGP, damals noch mit Tech-3-KTM. Doch die Rückkehr an den Ort seines ersten großen Triumphs verlief anders als geplant: Im ersten Freien Training nach der Sommerpause stürzte der KTM-Werksfahrer schwer.

Ausgangs der berüchtigten Kurve 3 auf dem Red Bull Ring in Spielberg wurde der Portugiese per Highsider von seiner Maschine katapultiert und schlug hart auf den Asphalt auf. Zwar konnte Oliveira direkt danach aufstehen, setzte sich dann aber doch am Streckenrand ins Gras und wirkte ziemlich benommen.

Der KTM-Pilot nahm das Training nicht wieder auf, sondern kam für erste medizinische Untersuchungen ins Medical Centre. Gegen Mittag teilte sein Team mit, dass keine Frakturen festgestellt werden konnten und Oliveira das Training am Nachmittag wieder aufnehmen würde. Doch dann kam der Regen.

Oliveira fuhr lediglich eine Installationsrunde. MotoGP-Reporter Simon Crafar berichtete, dass sich der 26-Jährige in der Box die Hand kühlte. Er verzichtete auf seine übliche Nachbesprechung mit den Medien, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen und sicherzugehen, dass nicht doch etwas gebrochen ist.

In einem Statement, das sein Team veröffentlichte, sagte Oliveira: "Zunächst einmal bin ich enttäuscht und es tut mir sehr leid, so in dieses Wochenende zu starten. Während der Session war mein Bremshebel sehr nah am Lenker und ich konnte das Motorrad nicht mehr richtig abbremsen. Also kam ich ein paar Mal an die Box, um zu verstehen, was los war und nach einer Lösung zu suchen."

Zurück auf der Strecke sei er dann in Kurve 3 etwas von der Ideallinie abgekommen. "Als ich vom Gas ging, hatte ich keine Traktionskontrolle. Ich drehte mich in der Luft und bevor ich landete, wurde ich, glaube ich, vom Lenker an der Hand getroffen. Das hat am meisten weh getan", rekapituliert er seinen Sturz.

Er wolle die weiteren Untersuchungen abwarten und erst alle Zweifel über mögliche Verletzungen ausräumen, "um zu sehen, ob wir weitermachen können und was wir tun können", so der KTM-Pilot weiter. Noch ist also unklar, ob Oliveira das restliche Rennwochenende in Spielberg tatsächlich bestreiten können wird.

Sollte er verletzt ausfallen, wäre das freilich ein großer Rückschlag für ihn und KTM. Die österreichische Marke rechnet sich beim Heim-Grand-Prix berechtigte Chancen aus. Zumal Oliveiras Formkurve zuletzt nach oben zeigte und er in den vier Rennen vor der MotoGP-Sommerpause genauso viele WM-Punkte sammelte wie der aktuelle WM-Leader Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.