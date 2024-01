Miguel Oliveira: Wie er als MotoGP-Pilot in Erinnerung bleiben möchte

Gut zwei Monate vor Beginn der MotoGP-Saison 2024 befindet sich Miguel Oliveira inmitten der Genesungsphase von seinem Schulterblattbruch, den er sich im November 2023 im Sprint des Katar-Wochenendes zugezogen hat.

Ob Oliveira rechtzeitig für die Wintertestfahrten in Malaysia (6. bis 8. Februar) und Katar (19./20. Februar) fit sein wird, um seine ersten Runden für das neue MotoGP-Team Trackhouse-Aprilia zu drehen, das ist derzeit noch offen. Ducati-Werkspilot Enea Bastianini, der in der Saison 2023 ebenfalls einen Schulterblattbruch erlitt, sagte Oliveira eine langwierige Genesung voraus.

In seiner seit 2019 laufenden Karriere in der Königsklasse hat Oliveira bislang fünf Siege erzielt, zwei davon in der Saison 2022 für KTM bei Regenrennen (Indonesien und Thailand). Diese beiden Triumphe haben ihm den Ruf des "Regenmeisters" eingebracht.

Oliveiras Marke von insgesamt fünf Siegen wird in Reihen der aktuellen MotoGP-Piloten, die für die Saison 2024 gemeldet sind, derzeit nur übertroffen von: Alex Rins (sechs Siege), Maverick Vinales (neun), Fabio Quartararo (elf), Francesco Bagnaia (17) und Marc Marquez (59).

Aber Oliveira geht es nicht um Zahlen. Wenn er seine MotoGP-Karriere irgendwann beendet, möchte er anders in Erinnerung bleiben als einfach nur in Erfolgslisten. "Ich wünsche mir, dass die Leute eine hohe Meinung von mir haben. Ich möchte nicht nur als Regenmeister in Erinnerung bleiben, sondern als ein insgesamt starker Fahrer", sagt Oliveira im offiziellen MotoGP-Podcast.

"Und ich wünsche mir, dass die Leute mich als netten Kerl im Gedächtnis behalten", so der Portugiese, der am heutigen Donnerstag 29 Jahre alt wird. "Damit meine ich die Kombination aus nett und stark. Ich wünsche mir einfach, dass ich bei den Leuten einen positiven Eindruck hinterlassen werde."

In der MotoGP-Saison 2024 fährt Oliveira für Trackhouse-Aprilia Foto: Aprilia

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.