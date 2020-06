Misano-Test: Ducati mit neuem Aero-Element und neuen Bremssätteln

Ducati absolviert in dieser Woche den ersten MotoGP-Test seit dem Ausbruch des Coronavirus. Die Italiener haben die Piste in Misano gemietet und sammeln mit Testpilot Michele Pirro Erfahrungen. An Pirros Desmosedici wurden zwei Neuerungen gesichtet, die Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci in der bevorstehenden Saison helfen sollen, Marc Marquez und Honda herauszufordern.

An der Gabel verkleidet ein Aero-Leitblech den Bereich über dem Gabelfuß. Diese Verkleidung soll dabei helfen, die Luftverwirbelungen zu beruhigen, die durch die Rotation der Vorderradfelge entstehen. Das Ziel ist ein effizienterer Luftfluss zum Kühler. Durch die bessere Anströmung des Kühlers soll der Temperaturaustausch verbessert werden.

Unweit vom neuen Aero-Element sticht die zweite Neuerung ins Auge. Brembo hat einen neuen Bremssattel kreiert, der zwei wesentliche Vorteile haben soll. Im Vergleich zum bisherigen Bremssattel ist der neue Sattel leichter. Einsparungen bei den ungefederten Massen sind den Herstellern sehr wichtig, da diese das Fahrverhalten positiv beeinflussen. Die Stabilität und Steifigkeit soll auf dem Niveau des bisherigen Sattels liegen.

Weiterhin soll der neue Brembo-Bremssattel die Temperaturspitzen glätten. Möglich wird das durch eingebaute Kühlrippen an der Vorderseite. Wenn in der Praxis verhindert werden kann, dass die Temperatur temporär extrem stark ansteigt, erhält der Fahrer eine konstantere Bremsleistung. Das macht sich vor allem auf Strecken bemerkbar, die das Bremssystem stark fordern.

Mit Bildmaterial von Franco Nugnes.