Morbidelli als Beobachter beim Katar-Test: "Will so bald wie möglich fahren"

Franco Morbidelli weilte vergangene Woche beim Katar-Test und stattete seinem neuen Pramac-Team einen Besuch ab. Als Nachwirkung seines Sturzes Ende Januar bei Testfahrten mit einer Ducati Panigale V4R in Portimao musste er seine Teilnahme an den Wintertests in Malaysia und Katar absagen.

"Mir geht es gut. Es war etwas beängstigend, aber am Ende ist alles gut ausgegangen", gibt Morbidelli bei MotoGP.com Auskunft. Schwere Verletzungen hat er sich nicht zugezogen. Aber er ist beim Sturz bewusstlos gewesen.

Die Marquez-Brüder, die ebenfalls diesen privaten Test mit Superbikes fuhren, leisteten Erste Hilfe. "Ich muss mich vor allem bei Marc und Alex bedanken. Sie sind sofort eingeschritten, als ich bewusstlos am Boden lag", bedankt sich Morbidelli.

"Es war ein spezieller Unfall. Ich befand mich auf einer Runde aus den Boxen. Es war gegen Mittag. An so viel kann ich mich gar nicht erinnern." Weil er bewusstlos war, ordneten die Neurologen nach gründlichen Untersuchungen eine Pause an.

"Die Ärzte haben mir gesagt, dass es ziemlich gefährlich wäre, wenn ich jetzt wieder einen Schlag auf den Kopf bekommen würde. Deswegen muss ich warten, um wieder einen riskanten Sport wie die MotoGP auszuüben."

Somit verpasste Morbidelli alle fünf Testtage in diesem Kalenderjahr. Es wären wichtige Tage gewesen, um nach seinem Wechsel von Yamaha die Ducati Desmosedici GP24 kennenzulernen. Auch seine Ingenieure im Pramac-Team sind neu für ihn.

Valencia Ende November: Morbidellis einziger Test mit der Ducati Foto: Motorsport Images

Als Ersatz war Michele Pirro gemeldet, der die Motorräder von Morbidelli bewegte und somit für Ducati in die Testarbeit mit dem neuen Motorrad eingebunden war. "Die neue Ducati funktioniert super gut. Ich freue mich darauf, so bald wie möglich mit ihr zu fahren", so Morbidelli.

Voraussichtlich steht einem Comeback beim Saisonauftakt vom 8. bis 10. März auf dem Lusail-Circuit nichts im Weg. Für Morbidelli wird es ein Sprung ins kalte Wasser werden, um sich rasch in seinem neuen Umfeld einzuleben.

"Er ist fit, aber wir müssen natürlich warten", sagt Pramac-Teamchef Gino Borsoi bei. "Wir werden sehen, wo er beim ersten Rennen steht. Es ist natürlich ein harter Saisonstart, aber wir sind bereit. Wir werden ihm helfen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.