Morbidelli: Rossi wird im Petronas-Team für "zusätzliche Motivation" sorgen

Nach zwei Jahren an der Seite von Fabio Quartararo bekommt Franco Morbidelli im Petronas-Yamaha-Team einen neuen Teamkollegen. Mentor Valentino Rossi tritt im Yamaha-Satelliten-Team Morbidellis die Nachfolge von Quartararo an. Laut Morbidelli wird sich die Stimmung im Team ändern, wenn Rossi zur Petronas-Mannschaft stößt.

"Die Leute sind gespannt darauf, mit Vale zu arbeiten. Vale ist eine großartige Legende, wie wir alle wissen. Die Leute im Team werden mit einer größeren Begeisterung arbeiten. Das ist es, was Vale den Leuten um sich herum durch seine Anwesenheit vermittelt", bemerkt Morbidelli.

Laut Morbidelli werden die Petronas-Yamaha-Teammitglieder noch eifriger arbeiten, wenn Rossi die Arbeit aufnimmt. "Er sorgt bei den Leuten in seinem Umfeld für zusätzliche Motivation, indem er einfach so ist, wie er ist. Das erwarte ich im kommenden Jahr", so der Vize-Weltmeister von 2020.

"Es bedeutet nicht, dass die Leute bisher mit schlechter Laune arbeiteten", stellt Morbidelli klar. "Im Team herrscht eine tolle Atmosphäre. Die Leute sind happy, wir holen gute Ergebnisse und alle haben Spaß. Doch Vale sorgt bei den Leuten immer für eine zusätzliche Begeisterung."

Fabio Quartararo übernimmt 2021 Valentino Rossis Platz im Werksteam. Wird Morbidelli den Franzosen vermissen? "Er ist ein cooler Typ und ein netter Kerl. Seine Helfer sind auch zwei nette Kerle. Natürlich bestand nicht die Chance, eine zu innige Beziehung aufzubauen, weil wir Gegner waren. Ich habe aber das Gefühl, dass er ein wirklich netter Kerl war. Er wird mir fehlen", kommentiert Morbidelli.

