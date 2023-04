Morbidelli schnuppert Podestluft: "Bestes Wochenende seit langem"

Audio-Player laden

Die Zahl vier war bei Franco Morbidelli am MotoGP-Wochenende in Argentinien Programm: Startplatz vier im Qualifying, Platz vier im Sprintrennen und Platz vier im Hauptrennen am Sonntag. "Mein bestes Wochenende seit einer Weile. Darüber bin ich sehr glücklich", sagt der Yamaha-Pilot.

So gut lief es für Morbidelli zum letzten Mal in Jerez 2021, als er als Dritter aufs Podest fuhr. Im Sprint fehlten diesmal nur 1,5 Sekunden. Am Sonntag befand sich der Italiener nach einem Sturz von Francesco Bagnaia (Ducati) auf Platz drei.

Doch dann kam Johann Zarco (Pramac-Ducati) angerauscht und zog noch an ihm und Alex Marquez (Gresini-Ducati) vorbei, während Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) gewann.

"Leider hatte ich mit dem Grip am Heck zu kämpfen", erklärt Morbidelli. "Ich habe alles gegeben, um meinen Platz zu halten, aber Johanns hatte einfach so viel mehr Potenzial. Ich wollte es wirklich halten, das Podium, aber ich konnte es nicht."

"Ich habe schon am Samstag am Podium geschnuppert, und auch am Sonntag habe ich es gerochen, aber ich konnte es nicht ganz erreichen. Wie auch immer, es war ein großartiges Wochenende für mich, und darauf müssen wir aufbauen", sagt er.

"Wir waren bei unterschiedlichen Bedingungen schnell: halb halb, nass, trocken. Das ist positiv. Aber ich bleibe mit den Füßen auf dem Boden, denn ich weiß, dass es in dieser Kategorie sehr einfach ist, abzustürzen oder aufzusteigen. Aber ich sehe das als einen großen Boost an Selbstvertrauen für mich und das Team."

In der WM hat Morbidelli dank der guten Performance in Argentinien schon jetzt halb so viele Punkte wie in der gesamten letzten Saison. Mit 21 Zählern liegt er auf Platz neun sogar eine Position vor Teamkollege Fabio Quartararo.

Der Franzose tat sich aufgrund des niedrigen Griplevels in Argentinien vor allem im Trockenen schwer. Mit Blick auf Morbidellis Leistung sagt er: "Ich denke, Franco und ich haben zwei völlig unterschiedliche Fahrstile. Auf Strecken mit wenig Grip, wie Barcelona und Malaysia beim ersten Test, ist er immer schnell."

Das will Morbidelli auch auf anderen Strecken beweisen. "Wir müssen dieses Momentum mitnehmen", betont der Yamaha-Pilot. "Ich freue mich, zu sehen, ob die Verbesserungen und das gute Gefühl, das ich hier hatte, auch in Austin anhalten."

Zwar weiß er, dass es Bereiche gibt, "in denen wir im Vergleich zu den Ducatis, die die Referenz sind, verlieren". Aber: "Das Paket hat an diesem Wochenende definitiv funktioniert. Die Fortschritte, die das Motorrad auf der Geraden gemacht hat, sind auch im Nassen nützlich. Schauen wir also, was die Zukunft bringt."

