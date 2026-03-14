Moreira vor Heimspiel in Brasilien: Wie wichtig Alex Barros für ihn war

Wenn die MotoGP beim kommenden Grand Prix erstmals im brasilianischen Goiania gastiert, wird das Rennen für einen Fahrer ein ganz besonders Highlight: Rookie Diogo Moreira bestreitet sein Heimrennen.

Für den jungen Brasilianer schließt sich damit ein Kreis, auch mit Blick auf eine wichtige Figur aus den frühen Jahren seiner Karriere: Alex Barros, dem bislang letzten Fahrer, der unter braslianischer Flagge in der Königsklasse an den Start ging.

Moreira, der bereits in jungen Jahren nach Europa zog, erinnert sich an die Rolle, die Barros beim Übergang vom Motocross zum Straßenrennsport für ihn spielte. Nachdem er seine Motocross-Karriere beendet hatte, sei er zwei Jahre lang in Brasilien im Team von Barros gefahren, erzählt der MotoGP-Rookie.

Barros war wichtiger Förderer von Moreira

Diese Zeit sei für ihn ein wichtiger Schritt gewesen, um den Wechsel in den Straßenrennsport zu schaffen. "Als ich mit Motocross aufgehört habe, hat mir Barros in dieser Phase geholfen", sagt Moreira. "Ich war zwei Jahre in seinem Team in Brasilien."

Danach sei der Schritt nach Europa gefolgt. Durch die große Distanz sei es schwieriger geworden, den engen Kontakt zu seinem Mentor aufrechtzuerhalten, räumt der 21-Jährige ein. Dennoch habe Barros für ihn eine bedeutende Rolle gespielt: Er sei "eine gute Person gewesen, um diese neue Reise zu beginnen".

Mit dem Umzug nach Europa nahm Moreiras Karriere schnell Fahrt auf. Innerhalb weniger Jahre arbeitete er sich durch die Nachwuchsklassen, bis er schließlich den Titel in der Moto2-Weltmeisterschaft gewann und den Sprung in die MotoGP schaffte.

Moreira: "Ein Traum ist wahr geworden"

Rückblickend wirkt diese Entwicklung selbst auf ihn beinahe surreal. "Die letzten fünf Jahre meines Lebens sind sehr schnell vergangen", fasst der Rookie seinen Werdegang zusammen. "Jetzt bin ich in der MotoGP-Klasse, ein Traum ist wahr geworden."

Umso emotionaler wird für ihn der erste Grand Prix in Brasilien. Das Rennen in Goiania bezeichnet Moreira als etwas ganz Besonderes. "In Brasilien zu fahren, also zu Hause, macht mich sehr glücklich. Ich freue mich sehr darauf", erklärt der 21-Jährige mit Blick auf den Brasilien-Grand-Prix in gut einer Woche.

Vielleicht kommt es an diesem Wochenende auch zu einem Wiedersehen mit Barros. Moreira schließt das zumindest nicht aus. Wenn sich die Gelegenheit ergebe, könne man sich in Goiania durchaus treffen, meint er. Es wäre ein passender Moment.