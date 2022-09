"Morgen noch ein Schritt": Quartararo jagt Ducati in Misano

Audio-Player laden

Auch auf der an der italienischen Adria-Küste gelegenen Rennstrecke in Misano ist Fabio Quartararo mal wieder derjenige, der für Yamaha die Kohlen aus dem Feuer holt.

Am Freitag, dem Trainingstag zum Grand Prix von San Marino 2022, begann der amtierende MotoGP-Weltmeister direkt mit Bestzeit im Vormittagstraining. Im Nachmittagstraining musste sich Quartararo zwar vier Ducati-Fahrern geschlagen geben, ist aber trotzdem happy.

Unterm Strich belief sich Quartararos Rückstand auf die Tagesbestzeit von Enea Bastianini (Gresini-Ducati) auf 0,326 Sekunden. "Bei der Zeitattacke war mein Reifen noch nicht bereit", sagt der Yamaha-Pilot, berichtet aber von "grundsätzlich gutem Grip, den ich heute hatte, auch nach 15 oder 16 Runden noch".

Bezogen auf eine schnelle Runde kündigt Quartararo "morgen noch einen Schritt" an. Schneller als die anderen Yamaha-Fahrer war der Titelverteidiger aber auch so. Teamkollege Franco Morbidelli reihte sich im kombinierten Ergebnis der beiden Freitagstrainings auf P10 ein, Andrea Dovizioso begann das letzte Rennwochenende seiner MotoGP-Karriere mit P20 im Tagesklassement, Rookie Darryn Binder schloss den Tag auf P24 ab.

Übrigens: In der weltweiten MotoGP-Fan-Umfrage, deren Ergebnisse am Freitag in Misano präsentiert wurden, hat Quartararo die Abstimmung zum beliebtesten MotoGP-Fahrer gewonnen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.