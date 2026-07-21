Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Montoya sicher: Darum stärken die Mercedes-Tiefschläge George Russell

Formel 1
Montoya sicher: Darum stärken die Mercedes-Tiefschläge George Russell

Bodenständig: Lawson und Lindblad fliegen easyJet nach Belgien-GP

Formel 1
Bodenständig: Lawson und Lindblad fliegen easyJet nach Belgien-GP

MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP
MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP-Transfer bestätigt: Fabio Quartararo wechselt zu Honda

MotoGP
MotoGP-Transfer bestätigt: Fabio Quartararo wechselt zu Honda

Kimi Antonelli: Besondere Geste für Vater nach Sieg beim Belgien-GP

Formel 1
Kimi Antonelli: Besondere Geste für Vater nach Sieg beim Belgien-GP

Moto2-Fahrer David Alonso erhält MotoGP-Chance bei Honda

MotoGP
Moto2-Fahrer David Alonso erhält MotoGP-Chance bei Honda

Formel-1-Technik: Russell-Ausfall verrät Details zum Unterboden bei Mercedes

Formel 1
Spa
Formel-1-Technik: Russell-Ausfall verrät Details zum Unterboden bei Mercedes

Marquez nennt seine härtesten Gegner und warnt vor Acosta & Co.

MotoGP
Marquez nennt seine härtesten Gegner und warnt vor Acosta & Co.
MotoGP

Moto2-Fahrer David Alonso erhält MotoGP-Chance bei Honda

Honda hat sich Moto2-Talent David Alonso gesichert - Unklar bleibt jedoch, ob der Kolumbianer sein MotoGP-Debüt 2027 im Werksteam oder bei LCR feiern wird

Juliane Ziegengeist Oriol Puigdemont
Bearbeitet:
Honda bestätigt David Alonso: Team für MotoGP-Debüt noch offen

David Alonso steht vor seinem Aufstieg in die MotoGP 2027

Foto: Gold Gold

Honda hat am Dienstag die Verpflichtung von David Alonso offiziell bekannt gegeben. Damit steht fest, dass der Kolumbianer in der kommenden Saison sein Debüt in der MotoGP geben wird. Offen bleibt jedoch, ob der 20-Jährige im Werksteam oder beim Satellitenteam LCR-Honda an den Start gehen wird.

Dass Alonso zu Honda wechseln würde, galt bereits seit einigen Monaten als beschlossene Sache. Mit ihm sichert sich der japanische Hersteller eines der größten Talente.

Der in Madrid geborene Fahrer gewann vor zwei Jahren die Moto3-Weltmeisterschaft und wechselte anschließend mit dem Aspar-Team in die Moto2-Klasse. In der laufenden Saison 2026 feierte Alonso bislang einen Sieg in der mittleren Klasse und belegt aktuell den vierten Rang in der WM-Gesamtwertung.

Sein Rückstand auf Spitzenreiter Manuel Gonzalez beträgt 79,5 Punkte. Dabei verlief die Saison für den 20-Jährigen nicht ohne Schwierigkeiten: Eine Schulterverletzung, die ihn vor allem in der ersten Saisonhälfte begleitete, beeinträchtigte seine Leistungen.

Werksteam oder LCR: Das lässt Honda noch offen

In der offiziellen Mitteilung erklärt Honda: "Die Honda Racing Corporation (HRC) freut sich, die Verpflichtung von David Alonso mit einem Mehrjahresvertrag bekannt zu geben."

"Der 20-jährige Kolumbianer hat einen der beeindruckendsten Aufstiege durch die Nachwuchsklassen hingelegt. Nach dem dritten Gesamtrang in seiner Rookie-Saison in der Moto3 dominierte er die Meisterschaft bereits im darauffolgenden Jahr."

Weitere Einzelheiten zum Vertrag ließ Honda offen. Weder wurde bekannt gegeben, für welches Team Alonso in der MotoGP fahren wird, noch machte HRC Angaben zur genauen Laufzeit. Nach unseren Informationen soll die Vereinbarung jedoch über die in der MotoGP übliche Vertragsdauer von zwei Jahren hinausgehen.

Bis zum Ende der vergangenen Saison wurde Alonso von Ex-Fahrer Nico Terol betreut, der diese Aufgabe gleichzeitig mit seiner Funktion als Sportdirektor des Aspar-Teams ausübte.

Um den Wechsel in die MotoGP bestmöglich vorzubereiten und die Vertragsverhandlungen zu führen, holten beide Seiten schließlich Bob Moore von der Sportagentur Wasserman hinzu. Er begleitete die Gespräche und sicherte Alonso die aus ihrer Sicht beste Perspektive für den Aufstieg in die Königsklasse.

Aspar-Team verabschiedet Alonso emotional

Alonsos aktuelles Aspar-Team reagierte emotional auf die Honda-Bekanntgabe. Die Mannschaft, die den Kolumbianer seit seinem elften Lebensjahr begleitet, bezeichnete ihn als "perfektes Beispiel" für die eigene Nachwuchsarbeit, vom ersten Schritt im spanischen Nachwuchssport bis zum Moto3-Weltmeistertitel 2024.

"Wie sollen wir uns von einem Fahrer verabschieden, der mit gerade einmal elf Jahren zu uns kam und uns nun mit 20 Jahren als Moto3-Weltmeister verlässt?", schreibt Aspar.

Das Team erinnert an die gemeinsamen Erfolge im European Talent Cup 2020, im Rookies Cup 2021 und schließlich in der Moto3. "Diejenigen von uns, die dich seit deiner Kindheit kennen, buchstäblich die Hälfte deines Lebens, werden dich vermissen. Aber wir werden weiterhin bei deinen Rennen mitfiebern, egal wohin dein Weg dich führt."

In welchem Team wird Alonso 2027 fahren?

Im Umfeld des Kolumbianers gilt ein Platz im Honda-Werksteam als ideale Lösung für den Wechsel in die MotoGP. Dort könnte Alonso gemeinsam mit Fabio Quartararo fahren, dessen Wechsel zu Honda in Kürze offiziell bestätigt werden soll.

Andere Beobachter sehen dagegen Vorteile in einem Einsatz bei LCR-Honda. Im Satellitenteam des Herstellers könnte sich der Nachwuchsfahrer zunächst ohne den enormen Erwartungsdruck des Werksteams an die Anforderungen der MotoGP gewöhnen.

Fest steht bisher lediglich, dass Alonso ab der kommenden Saison für Honda in der MotoGP an den Start gehen wird. Für welches Team er letztlich fahren wird, bleibt abzuwarten.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Marquez nennt seine härtesten Gegner und warnt vor Acosta & Co.
Nächster Artikel MotoGP-Transfer bestätigt: Fabio Quartararo wechselt zu Honda
Mehr von
Juliane Ziegengeist

MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP-Transfer bestätigt: Fabio Quartararo wechselt zu Honda

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Transfer bestätigt: Fabio Quartararo wechselt zu Honda

Marquez nennt seine härtesten Gegner und warnt vor Acosta & Co.

MotoGP
MotoGP
Marquez nennt seine härtesten Gegner und warnt vor Acosta & Co.
Mehr von
Fabio Quartararo

Q2 das Highlight für Fabio Quartararo: "Natürlich wollen wir mehr, aber ..."

MotoGP
MotoGP
Sachsenring
Q2 das Highlight für Fabio Quartararo: "Natürlich wollen wir mehr, aber ..."

Yamaha in Assen trotz Top 10 frustiert: Punkte ja, Fortschritt nein

MotoGP
MotoGP
Assen
Yamaha in Assen trotz Top 10 frustiert: Punkte ja, Fortschritt nein

Quartararo verzweifelt an V4-Yamaha: "Ich bin komplett verloren"

MotoGP
MotoGP
Brünn
Quartararo verzweifelt an V4-Yamaha: "Ich bin komplett verloren"
Mehr von
Honda HRC Castrol

Honda unterliegt Yamaha auf dem Sachsenring: Woran es gelegen hat

MotoGP
MotoGP
Sachsenring
Honda unterliegt Yamaha auf dem Sachsenring: Woran es gelegen hat

Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Joan Mir

MotoGP
MotoGP
Assen
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Joan Mir

Joan Mir in Brünn starker Fünfter: "Das ist unser realistisches Niveau"

MotoGP
MotoGP
Brünn
Joan Mir in Brünn starker Fünfter: "Das ist unser realistisches Niveau"

Aktuelle News

Montoya sicher: Darum stärken die Mercedes-Tiefschläge George Russell

Formel 1
Montoya sicher: Darum stärken die Mercedes-Tiefschläge George Russell

Bodenständig: Lawson und Lindblad fliegen easyJet nach Belgien-GP

Formel 1
Bodenständig: Lawson und Lindblad fliegen easyJet nach Belgien-GP

MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP
MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP-Transfer bestätigt: Fabio Quartararo wechselt zu Honda

MotoGP
MotoGP-Transfer bestätigt: Fabio Quartararo wechselt zu Honda