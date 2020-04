MotoGP 2020: Auch der Frankreich-GP Mitte Mai muss verschoben werden

Nach dem Grand Prix von Spanien steht nun fest, dass auch der zweite MotoGP-Termin im Mai nicht gehalten werden kann: Das Rennwochenende in Frankreich wird verschoben und markiert somit nicht den erhofften Saisonauftakt der Königsklasse, die 2020 bisher kein einziges Rennen absolvieren konnte.

Nach der Absage von Katar, wo nur Moto2 und Moto3 fuhren, wurden die Grands Prix von Thailand, Amerika und Argentinien in den Herbst verschoben. Vergangene Woche folgte dann Jerez, für das noch kein Ausweichtermin feststeht.

Damit würde die MotoGP nach jetzigem Stand in Mugello beim Großen Preis von Italien am 31. Mai in ihre Saison starten. Angesichts der anhaltenden Corona-Krise ist es jedoch schwer vorstellbar, dass es dazu kommen wird. Stattdessen muss damit gerechnet werden, dass auch hier eine Verschiebung unumgänglich ist.

Die meisten MotoGP-Teamchefs gehen mittlerweile davon aus, dass der normale Rennbetrieb nicht vor Juli wieder aufgenommen werden kann. Um als Weltmeisterschaft anerkannt zu werden, müsste der Kalender mindestens 13 Rennen vorsehen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.