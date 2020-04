MotoGP 2020: Mugello und Barcelona verschoben, Auftakt am Sachsenring?

Wie erwartet können auch die MotoGP-Läufe in Mugello (31. Mai) und Barcelona (7. Juni) nicht planmäßig stattfinden. FIM und Dorna bestätigten heute, dass beide Rennen für alle Klassen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Damit mussten im Zuge der Corona-Pandemie bereits acht Grands Prix abgesagt oder verschoben werden. Beim Saisonauftakt in Katar am 8. März fuhren nur Moto2 und Moto3, das Rennen der Königsklasse entfiel ersatzlos. Kurz darauf wurden Thailand, Amerika und Argentinien in den Herbst umdatiert.

Es folgten Jerez und Le Mans, für die es bis dato keine Ersatztermine gibt. Gleiches gilt nun auch für Mugello und Barcelona. Man will abwarten, wie sich die aktuelle Virussituation weiterentwickelt, bevor ein neuer Kalender herausgegeben wird.

Bis dahin markiert der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring (19. bis 21. Juni) den Saisonauftakt der MotoGP. Ob dieser Termin zu halten ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Dorna-Boss Carmelo Ezpeleta räumte zuletzt ein, dass eine komplette Absage der Saison 2020 nicht auszuschließen sei.

Ducati-Sportchef Paolo Ciabatti schlug indes vor, zum Format der Superbike-WM überzugehen: "Eine mögliche Lösung wäre es, wenn man zum Beispiel fünf Länder findet und dort innerhalb von zehn Tagen zwei Grands Prix fährt."

Mit Bildmaterial von LAT.