MotoGP 2020: Neue Suzuki von Alex Rins und Joan Mir erstrahlt in Blau-Silber

Mit Suzuki hat an diesem Donnerstag der dritte MotoGP-Hersteller nach Ducati und Honda sein Bike für die kommende Saison präsentiert. Am Rande des Sepang International Circuit, wo morgen der erste offizielle Wintertest dieses Jahres startet, enthüllten Alex Rins und Joan Mir die GSX-RR in einem neuen Farbschema.

Bildergalerie: Suzuki-Präsentation 2020

Zwar dominiert das strahlende Blau weiter. An den Seiten ist aber deutlich mehr Silber hinzugekommen, das den Teamnamen "Suzuki Ecstar" nun einrahmt. Das Design ist eine Hommage an die Vergangenheit. Denn im Jahr 2020 feiert Suzuki sein 60. Jahr im Rennsport. Ein Meilenstein, dem das neue Farbschema Tribut zollen soll.

Alles begann mit der Teilnahme an der Isle of Man's Tourist Trophy 1960, wo nur zwei Jahre später Ernst Degner das erste GP-Rennen für Suzuki und auch den ersten Weltmeistertitel in der 50er-Kategorie gewann. Seitdem hat Suzuki als Hersteller einige Erfolge einfahren können, auch nach seiner Rückkehr auf die Strecke 2015.

"Das Erbe, das wir in diesem Jahr mit unserer Verkleidung weiterführen, repräsentiert eine lange Geschichte des Rennsports, die viele Erfolge beinhaltet. Das gibt uns einen weiteren Anstoß, uns weiter zu verbessern", sagt Technikchef Ken Kawauchi, der den Launch mit Projektleiter Shinichi Sahara und Teamleiter Davide Brivio begleitete.

Das Design dieses Jahres orientiert sich unter anderem an der Suzuki RT67 Foto: Suzuki Racing

"Von Anfang an bestand die DNA von Suzuki darin, ein gutes Startpaket zu entwickeln und dann mit kleinen, aber stetigen technischen Schritten darauf aufzubauen. Diese Strategie hat sich in den letzten Jahren mit Podestplätzen und Siegen in der MotoGP-Moderne ausgezahlt, und ich glaube, dass sie auch in Zukunft funktionieren kann."

2019 wurde Rins in der Gesamtwertung Vierter und schaffte es elfmal in die Top 5, darunter zwei Siege. Mir erzielte als Rookie zehn Top-10-Platzierungen. Beim Grand Prix von Australien war ein fünfter Platz sein bestes Saisonergebnis. 2020 wollen beide daran anknüpfen und vertrauen dabei auf ein verbessertes technisches Paket.

Kawauchi verrät: "Wir haben bereits eine neue Motorspezifikation entwickelt, die von unserem Testfahrer Guintoli und unseren Werksfahrern Rins und Mir bei den Tests in Valencia und Jerez geschätzt wurde. Dies wird wahrscheinlich die Basis sein, von der aus wir vor Beginn der Saison mit den Tests in Sepang und Katar beginnen werden."

Über den Winter habe man in Japan weiter an der Entwicklung neuer Lösungen für das Chassis und das Set-up sowie die Elektronik gearbeitet. "Die Verkleidungen werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, und wir werden einige Lösungen testen, die hoffentlich zur Verbesserung der Gesamtleistung beitragen können", so der Technikchef.

Mit Blick auf 2019 resümiert Projektleiter Sahara: "Die letzte Saison hat uns wichtige Informationen über unser Wettbewerbsniveau gegeben und auch zum Wachstum des MotoGP-Projekts beigetragen, was das technische Paket der GSX-RR, die Arbeitsmethodik innerhalb des Teams und - nicht zuletzt - die Erfahrung Rins und Mir betrifft."

Unter die positiven Ergebnisse habe sich aber das klare Gefühl gemischt, "dass unser Potenzial noch besser genutzt werden kann", analysiert Sahara. "Mit diesem Geist und 60 Jahren Erfahrung im Rennsport gehen wir in die Saison 2020." Ziel sei es, mit der GSX-RR noch konsequenter als bisher um Podestplätze zu kämpfen.

Mit Bildmaterial von Suzuki Racing.