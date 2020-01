MotoGP 2020: Übersicht der Crewchiefs aller 22 Piloten

Fahrerwechsel halten sich für die MotoGP-Saison 2020 in Grenzen, aber immerhin vier neu besetzte Bikes im Vergleich zu 2019 gibt es.

Im Honda-Werksteam fährt Moto2-Weltmeister Alex Marquez als Nachfolger des zurückgetretenen Jorge Lorenzo an der Seite seines eigenen Bruders, MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. Im KTM-Werksteam übernimmt der ebenfalls aus der Moto2-Klasse aufsteigende Brad Binder das Bike des unglücklichen Johann Zarco.

Zarco wiederum fährt nun bei Avintia-Ducati anstelle von Karel Abraham, dessen sportliche Zukunft offen ist. Und bei Tech-3-KTM ist der ebenfalls aus der Moto2-Klasse aufsteigende Iker Lecuona der Nachfolger von Hafizh Syahrin, der seinerseits in die mittlere WM-Klasse zurückgeht.

Ebenfalls Bewegung gibt es in Reihen der Crewchiefs. So arbeitet allen voran Valentino Rossi in der Saison 2020 mit einem neuen Crewchief zusammen: David Munoz statt Silvano Galbusera.

Alex Marquez übernimmt das Bike und auch Crewchief Ramon Aurin von Jorge Lorenzo Foto: LAT

Während Alex Marquez bei Honda direkt Lorenzos erfahrenen Crewchief Ramon Aurin übernimmt und auch Iker Lecuona in Person von Nicolas Goyon den Crewchief bekommt, der seinen Vorgänger (Hafizh Syahrin) betreute, arbeiten Brad Binder und Johann Zarco wie Rossi mit neuen Gesichtern zusammen.

Binder spannt bei KTM mit Stefan Bradls ehemaligem Forward-Yamaha-Crewchief Sergio Verbena zusammen. Zarco arbeitet im Avintia-Team mit Marco Rigamonti, der einst bei Ducati und Suzuki für Andrea Iannone zuständig war.

Sofern Iannone trotz seiner Doping-Affäre auch 2020 für Gresini-Aprilia in den Lenker greifen darf, bleiben alle weiteren Fahrer-Crewchief-Paarungen im Vergleich zu 2019 unverändert.

Nachfolgend ein Überblick über alle MotoGP-Piloten 2020 und ihre Crewchiefs:

Honda

Marc Marquez: Santi Hernandez

Alex Marquez: Ramon Aurin

Ducati

Andrea Dovizioso: Alberto Giribuola

Danilo Petrucci: Daniele Romagnoli

Yamaha

Valentino Rossi: David Munoz

Maverick Vinales: Esteban Garcia

Suzuki

Alex Rins: Jose Manuel Cazeaux

Joan Mir: Francesco Carchedi

KTM

Pol Espargaro: Paul Trevathan

Brad Binder: Sergio Verbena

Gresini-Aprilia

Aleix Espargaro: Antonio Jimenez

Andrea Iannone: Pietro Caprara

Petronas-Yamaha

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Franco Morbidelli: Ramon Forcada

LCR-Honda

Cal Crutchlow: Christophe Bourguignon

Takaaki Nakagami: Giacomo Guidotti

Pramac-Ducati

Jack Miller: Christian Pupulin

Francesco Bagnaia: Christian Gabbarini

Avintia-Ducati

Johann Zarco: Marco Rigamonti

Tito Rabat: Jarno Polastri

Tech-3-KTM

Miguel Oliveira: Guy Coulon

Iker Lecuona: Nicolas Goyon

