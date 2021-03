MotoGP 2021: Suzuki zeigt die GSX-RR von Weltmeister Joan Mir und Alex Rins

Beim Farbschema der GSX-RR bleibt Suzuki sich treu: Das Blau-Silber dominiert die Lackierung. Neu hinzugekommen sind die Logos von Monster Energy. Der Energy-Drink-Hersteller hat einen mehrjährigen Kooperationsvertrag mit Suzuki unterzeichnet und ist daher auch auf den Bikes als Sponsor präsent.

Bei der Fahrerpaarung setzt Suzuki auf das angestammte Gespann aus dem Vorjahr. Diese sicherte dem Team schließlich auch den größten Erfolg seit dem Wiedereinstieg in die Königsklasse 2015: Mir konnte den Weltmeistertitel erringen, Rins wurde Gesamtdritter, sodass Suzuki auch die Teamwertung gewann.

Am Herstellertitel und damit der Triple Crown scheiterte man in Ermangelung eines eigenen Satellitenteams knapp. Für die MotoGP-Saison 2021 zählt Suzuki mit seinen Fahrern aber dennoch zum engeren Favoritenkreis.

Die GSX-RR erwies sich bereits im vergangenen Jahr als verlässliches und auf fast allen Strecken konkurrenzfähiges Gesamtpaket. Grundlegend verändert hat sich dieses wegen eines weitgehenden Entwicklungsstopps in der MotoGP zwar nicht, Feinarbeiten an Chassis, Dämpfung und Elektronik sind aber möglich.

Suzuki ist als Werksteam in der Königsklasse bereits seit 1974 vertreten, allerdings mit mehreren Unterbrechungen. Siebenmal konnten Suzuki-Fahrer den Titel erringen: Barry Sheene (1976, 1977), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982), Kevin Schwantz (1993), Kenny Roberts jnr. (2000) und Joan Mir (2020).

Mir war erst 2019 in die MotoGP aufgestiegen und wurde bereits in seinem zweiten Jahr Weltmeister. Er gewann ein Rennen und stand weitere sechsmal auf dem Podium. Am Ende reichten ihm 13 Punkte Vorsprung für den Titelsieg.

Teamkollege Rins ging mit einer Schulterverletzung in die vergangene Saison, die ihn lange beeinträchtigte, nach eigenen Angaben mittlerweile aber keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Auch er stand einmal ganz oben auf dem Treppchen und feierte vier weitere Podien. Zum Vizetitel 2020 verpasste er um 19 Zähler.

Trotz der konstanten Fahrerpaarung für 2021 musste Suzuki Anfang des Jahres einen personellen Einschnitt hinnehmen: Der langjährige Teammanager Davide Brivio verabschiedete sich in Richtung Formel 1, wo er die Rennleitung des Alpine-Teams übernimmt. Seine Aufgaben will Suzuki künftig intern neu verteilen.

Mit Bildmaterial von Suzuki (YouTube).