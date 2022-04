MotoGP 2022/2023: Weniger Tests als Reaktion auf den wachsenden Kalender

Audio-Player laden

Der MotoGP-Kalender besteht in diesem Jahr aus 21 Rennen. Noch nie war der Kalender der Motorrad-WM so umfangreich. Um auf die steigende Anzahl von Renn-Wochenenden zu reagieren, haben die Verantwortlichen vereinbart, die Tests zu reduzieren.

Beim jüngsten Treffen der Grand-Prix-Kommission wurde man sich einig, wie das Testprogramm im kommenden Winter aussieht. "In Anbetracht der Auswirkungen einer erhöhten Anzahl von Veranstaltungen wurde eine Vereinbarung zwischen den Teams und Michelin genehmigt, die Anzahl der offiziellen Testtage in der MotoGP-Klasse zu reduzieren", heißt es in einer Mitteilung.

Die auffälligste Änderung ist die Reduzierung des Nachsaison-Tests in Valencia. Normalerweise konnten die MotoGP-Piloten nach dem finalen Rennen der Saison zwei Tage lang testen. Dieser Test wird in diesem Jahr auf einen Tag begrenzt.

Vor dem Start in die neue Saison können die Teams insgesamt fünf Tage lang mit ihren Stammpiloten Erfahrungen sammeln. Es wird einen dreitägigen Test und einen zweitägigen Test geben, bevor das erste Rennen gestartet wird. Zudem gibt es den Shakedown-Test für Testfahrer und Rookies.

Im Laufe der kommenden Saison sind zwei eintägige Tests an Montagen oder Dienstagen nach Renn-Wochenenden geplant. Wo genau diese stattfinden, muss noch von den Teams, der Dorna und der IRTA abgestimmt werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.