MotoGP 2023: Aprilia zeigt die RS-GP für Aleix Espargaro und Maverick Vinales

Für die MotoGP-Saison 2023 ist beinahe alles angerichtet. Als zeitlich letztes der Werksteams präsentierte am Freitag das Aprilia-Werksteam sein Aufgebot mit Fahrern und Bikes für die neue Saison. Die Präsentation fand auf der Rennstrecke in Portimao (Portugal) statt, wo am Wochenende mit allen Teams der letzte Vorsaisontest über die Bühne geht.

FOTOS: Aprilia-Launch für die MotoGP-Saison 2023

Fahrerisch gibt es bei Aprilia keine Veränderungen. Aleix Espargaro und Maverick Vinales pilotieren auch in der MotoGP-Saison 2023 die beiden Werksmotorräder vom Typ Aprilia RS-GP. Farblich kommen die Bikes wie gewohnt überwiegend in Schwarz daher. Das Design wurde im Vergleich zum Vorjahr nur in Nuancen verändert. Technisch wird die Saison 2023 die erste für Aprilia, in der man von Beginn an keine Zugeständnisse (Concessions) mehr in Anspruch nehmen darf.

Grund dafür, dass nun auch Aprilia von Saisonbeginn an ohne die Konzessionen fährt, ist die starke Saison 2022. Die nämlich war bezogen auf die Ergebnisse die bislang beste für den Hersteller aus Italien. Aleix Espargaro errang im April in Argentinien sowohl die erste Aprilia-Pole als auch den ersten Aprilia-Sieg in der Königsklasse der Motorrad-WM.

Die Saison 2022 beendete Espargaro nach insgesamt sechs Podestplätzen auf dem vierten Platz der WM-Tabelle. Teamkollege Maverick Vinales steuerte drei weitere Podestplätze zur starken Aprilia-Bilanz 2022 bei und schloss die Saison auf P11 der Fahrer-WM ab. In der Hersteller-WM und auch in der Team-WM feierte Aprilia jeweils den dritten Platz. Werden die beiden Spanier Espargaro und Vinales in der Saison 2023 neue Bestmarken setzen?

Aleix Espargaro geht in seine 13. MotoGP-Saison, seine siebte bei Aprilia Foto: Aprilia

Aleix Espargaro, für den die Saison 2023 die bereits 13. in der MotoGP-Klasse und die siebte im Aprilia-Team wird, sagt: "Die Saison wird sicherlich nicht einfacher, denn wir haben doppelt so viele Rennen." Damit spricht der Spanier auf den neuen Zeitplan an, der neben den 21 Grands Prix auch 21 Sprintrennen vorsieht.

"Da ich schon so lange bei Aprilia bin, lastet ein gewisser Druck auf mir, denn ich weiß, wie wichtig Ergebnisse für dieses Unternehmen sind. Gleichzeitig geben mir die Reife und die Tatsache, dass ich die Leute gut kenne, ein gutes Gefühl", so Espargaro.

Für Maverick Vinales ist die Zeit der Eingewöhnung bei Aprilia nun vorbei Foto: Aprilia

Maverick Vinales geht in seine neunte MotoGP-Saison. Ins Aprilia-Team kam der Spanier mitten in der Saison 2021, nachdem er Yamaha im Streit verlassen hatte. "Ich habe 2022 viel über Aprilia und mein Team gelernt, aber auch über mich selbst. In der neuen Saison können wir nun alles, was wir gelernt haben, in die Praxis umsetzen."

Massimo Rivola: "Besser abschneiden als im vorigen Jahr"

Aprilia-Rennleiter Massimo Rivola formuliert die Erwartungen des gesamten Teams an die neue Saison so: "Wenn es im vergangenen Jahr keine Erwartungen an uns gab, dann sind die Erwartungen in diesem Jahr durchaus höher. Die Ziele? Besser abschneiden als im vorigen Jahr."

Im Vergleich zur RS-GP aus der Saison 2022 ist die Weiterentwicklung für die Saison 2023 in Details verändert worden. Das Chassis ist schmaler und leichter, was sowohl dem Handling in den Kurven als auch dem Topspeed auf den Geraden zugute kommt, weil die Aerodynamik besser ist. Für mehr Topspeed sorgt auch eine Weiterentwicklung des bewährten V4-Motors.

Aprilia RS-GP für die MotoGP-Saison 2023 Foto: Aprilia Racing

"Das Schwierige ist, all die Weiterentwicklungen an nur fünf Tagen zu testen", sagt Aprilia-Technikchef Romano Albesiano und spricht damit auf die beiden Wintertests in Sepang (drei Tage Anfang Februar) und in Portimao (am Samstag und Sonntag) an. Als Testfahrer ist bei Aprilia weiterhin Lorenzo Savadori an Bord. Der Italiener wird wie schon in den vergangenen Jahren den einen oder anderen Wildcard-Einsatz absolvieren.

Die MotoGP-Saison 2023 wird für Aprilia die dritte als reinrassiges Werksteam. In den Jahren 2015 bis 2022 war der Gresini-Rennstall das Einsatzteam für die Aprilia RS-GP gewesen. Das beste Ergebnis aus dieser achtjährigen Ära war ein dritter Platz, den Aleix Espargaro in Silverstone 2021 einfuhr. Mit einem anderen Modell, der RS Cube, war Aprilia im Zeitraum 2002 bis 2004 in der MotoGP-Klasse am Start, feierte damals aber keine Erfolge.

Nun, da auch das Aprilia-Werksteam seine Teampräsentation für die MotoGP-Saison 2023 vollzogen hat, steht diesbezüglich nur noch ein einziges Team aus. Es handelt sich um das erstmals an den Start gehende zweite Aprilia-Team, nämlich RNF-Aprilia.

Der Rennstall von Razlan Razali aus Malaysia hat seine Teampräsentation mit den Piloten Miguel Oliveira und Raul Fernandez für den kommenden Donnerstag angekündigt.

Mit Bildmaterial von Aprilia.