MotoGP 2023: Honda präsentiert die RC213V für Marc Marquez und Joan Mir

Das Honda-Werksteam hat die Farben für die MotoGP-Saison 2023 präsentiert. Marc Marquez und Joan Mir zeigten in Spaniens Hauptstadt Madrid die neue RC213V. Mit Hauptsponsor Repsol ändert sich das prinzipielle Farbdesign nicht. Seit 1995 arbeitet Honda mit dem spanischen Mineralölkonzern zusammen. Die Vereinbarung wurde jüngst bis inklusive 2024 verlängert.

In den vergangenen Jahren rutschte Honda immer tiefer in die Krise. 2019 dominierte Marquez noch das Feld und wurde souverän zum sechsten Mal MotoGP-Weltmeister. Honda gewann auch die Team- und die Herstellerwertung.

Nach der verletzungsbedingten Pause von Marquez gelang Honda 2020 zum ersten Mal seit 1981 kein Sieg. In der Herstellerwertung rutschte man auf Platz fünf ab. Im Jahr darauf konnte Marquez drei Rennen gewinnen.

Aber 2022 gelang Honda erneut kein einziger Sieg. In der Herstellerwertung landete der größte Motorradbauer der Welt auf dem sechsten und letzten Platz. Im Hintergrund hat Honda einige personelle Änderungen vorgenommen, um auf diese Talfahrt zu reagieren.

Honda hat auch den Fokus verstärkt auf die Aerodynamik gelegt Foto: Repsol

Ken Kawauchi wurde von Suzuki verpflichtet und ist neuer Technikdirektor anstelle von Takeo Yokoyama. Kawauchi soll in erster Linie die Strukturen der Arbeit optimieren und als Schnittstelle zwischen dem Rennteam und den Entwicklern in Japan fungieren.

Honda wechselte im Winter auch den Auspuffhersteller. Statt mit SC-Project fährt man nun mit Akrapovic. Die slowenische Marke rüstet bis auf Aprilia alle anderen MotoGP-Teams aus. Bei den Wintertests wurde die neue Auspuffanlage bereits eingesetzt.

Aber Honda sind trotz vieler Änderungen beim Motorrad nicht die großen Fortschritte gelungen. Nach den drei Testtagen in Malaysia hielt Marquez fest: "Im Moment sind wir nicht in der Lage, um die Top 5 zu kämpfen. Das Gefühl wurde besser, doch wir liegen weit zurück."

Mangelnde Traktion war einer seiner Kritikpunkte. Erst beim zweiten Wintertest am 11. und 12. März in Portimao will Honda das finale Paket für den Saisonauftakt am 26. März an gleicher Stelle schnüren. Ob Honda noch große Entwicklungsteile in der Pipeline hat, bleibt abzuwarten.

Joan Mir lernt die Honda kennen

Neu im Team ist Mir, der Weltmeister von 2020. Nachdem Suzuki den Ausstieg verkündet hatte, bemühte sich Honda-Teamchef Alberto Puig relativ rasch um seinen spanischen Landsmann. Mir hat einen Zweijahresvertrag bis Ende 2024 unterschrieben.

Das Farbdesign des Honda-Werksteams ist unverändert Foto: Repsol

Die Neuverpflichtung nutzte Honda für weitere Änderungen. Ramon Aurin, in den vergangenen beiden Jahren der Crewchief von Pol Espargaro, wechselte ins Testteam. Klaus Nöhles, der bisher das Testteam betreut hat, ist neuer Crewchief von Takaaki Nakagami im LCR-Team.

Und Giacomo Guidotti, der bisher der Crewchief des Japaners war, kümmert sich nun um die Mannschaft rund um Mir. Insgesamt hatte Mir bisher vier Testtage mit der RC213V. Er muss sich auch vom Reihenmotor der Suzuki auf das V4-Triebwerk der Honda umstellen.

"Es geht kontinuierlich voran, aber ich bin mit diesem Bike immer noch ein Rookie. Man muss seinen Fahrstil etwas anpassen. Das ist ein Lernprozess. Wir wissen jetzt besser, was ich brauche, um mit diesem Motorrad schnell zu sein", sagte Mir nach dem Sepang-Test.

In Madrid hat Honda das Projekt für die Saison 2023 vorgestellt Foto: Repsol

Und wie unterscheidet sich die RC213V von der Suzuki GSX-RR? "Man muss auf der Bremse etwas mehr attackieren, vor allem im zweiten Teil der Bremsphase, als auf der Suzuki. Auch die Elektronik ist sehr anders."

Insgesamt war Mir mit seinem Anpassungsprozess an die Honda zufrieden. Aber auch er räumt so wie Marquez ein: "Von Ducati und Aprilia sind wir noch weit entfernt." Mir nannte ebenfalls mangelnde Traktion als einen Schwachpunkt.

Das Satellitenteam LCR von Lucio Cecchinello präsentiert die Farben am 7. März online. Neuer Teamkollege von Nakagami ist Alex Rins, den Honda ebenfalls von Suzuki geholt hat.

Mit 312 Siegen und 25 Weltmeistertiteln in der Herstellerwertung ist Honda die erfolgreichste Marke in der Königsklasse (500ccm plus MotoGP).

