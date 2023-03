MotoGP 2023: LCR-Honda präsentiert Alex Rins und Takaaki Nakagami

Audio-Player laden

Das LCR-Team von Ex-Rennfahrer Lucio Cecchinello steht vor der 18. Saison in der Königsklasse MotoGP. Seit dem Jahr 2006 ist der Rennstall dabei und arbeitet mit Honda zusammen. Die Kooperation wurde über die Jahre immer enger, denn LCR ist als einziges Satellitenteam des größten Motorradbauers der Welt übrig geblieben.

2023 ist für den Rennstall zum Teil ein Neustart. Nach zwei schwierigen Jahren hat man sich von Alex Marquez getrennt. Seinen Platz übernimmt Ex-Suzuki-Werksfahrer Alex Rins. Der Spanier steht vor seiner siebten MotoGP-Saison. Fünf Siege konnte er bisher erobern.

Bei den Wintertestfahrten ging es für Rins in erster Linie darum, sich vom Reihenvierzylinder der GSX-RR auf den V4-Motor der RC213V zu gewöhnen. Erstmals fährt der 27-Jährige dieses Motorenkonzept. Vier Tage hat Rins bisher mit der Honda getestet.

Mit seiner Erfahrung soll er auch dazu beitragen, den Ingenieuren zu helfen, die RC213V wieder konkurrenzfähig zu machen. Sein Fazit war bisher durchwachsen. "Bei der Basis des Motorrads sind wir uns unsicher", sagte Rins nach dem Malaysia-Test klar und deutlich.

Alex Rins, LCR Honda Foto: Team LCR

"Ich habe mitbekommen, dass die Kommentare der vier Honda-Piloten sehr einheitlich waren. Ich hoffe, dass wir für den nächsten Test in Portimao etwas Neues bekommen. Die Honda-Piloten müssen stärker denn je zusammenhalten."

So wie in den vergangenen Jahren auch, erstrahlen die beiden LCR-Motorräder in komplett unterschiedlichen Designs. Cecchinello kümmert sich um die Finanzierung des Bikes, das von Rins gefahren wird. Es gibt wie gewohnt mehrere Sponsoren wie zum Beispiel Givi und Castrol.

Das Motorrad von Takaaki Nakagami wird von Honda und Idemitsu finanziert. Dabei handelt es sich um ein japanisches Erdöl- und Energieunternehmen. Aufgrund der unterschiedlichen Sponsoren treten beide Fahrer bei Promotionevents auch oft getrennt voneinander auf.

Nakagami steht vor seiner siebten MotoGP-Saison mit LCR-Honda. Einen Podestplatz hat der Japaner bisher noch nicht geschafft. Eine Poleposition steht in seiner Statistik. Im Zuge des Honda-Abstiegs waren auch Nakagamis vergangenen beiden Jahre sehr schwierig.

Nach WM-Platz zehn in der Saison 2020 reichte es nur noch zu den Positionen 15 und 18. Aufgrund einer Fingerverletzung, die sich Nakagami bei einem Unfall mit Marc Marquez in der ersten Runde in Aragon zugezogen hat, musste er im Herbst drei Rennen auslassen.

"Mein Zustand hat sich deutlich verbessert. Meine Hand fühlt sich gut an", bestätigte Nakagami nach dem Test in Sepang. "Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir haben viele Teile getestet und viele wichtige Daten gesammelt."

Takaaki Nakagamis Vertrag gilt nur noch für die Saison 2023 Foto: LCR

Honda hat in der Winterpause personelle Änderungen vorgenommen, die auch LCR betreffen. Crewchief von Rins ist David Garcia, der im vergangenen Jahr für Alex Marquez zuständig war.

Nakagami hat mit Klaus Nöhles einen neuen Crewchief erhalten. Der ehemalige Rennfahrer arbeitete bisher im Testteam von Honda. Nun ist Nöhles in der Königsklasse der einzige Crewchief aus Deutschland.

Während Rins einen Honda-Vertrag für die nächsten beiden Jahre hat, geht es für Nakagami um die Zukunft. Bereits im vergangenen Sommer wurde Ai Ogura für seinen Platz gehandelt. Der Japaner wollte aber ein weiteres Jahr in der Moto2 bleiben.

Und da zu diesem Zeitpunkt Marc Marquez nach seiner vierten Armoperation pausierte, wollte Honda lieber auf Nakagamis Erfahrung als auf einen Rookie setzen. Abhängig von den jeweiligen Ergebnissen könnte Nakagamis Platz auch in Zukunft unter Druck von Ogura kommen.

Mit Cal Crutchlow hat das LCR-Team drei MotoGP-Rennen gewonnen. Mittlerweile wartet der Rennstall aber schon lange auf ein Erfolgserlebnis. Im Herbst 2019 dufte das Team zum bisher letzten Mal über einen Podestplatz jubeln.

Neben der Königsklasse engagiert sich LCR auch in der MotoE. Bei den Elektromotorrädern hat LCR bisher sechs Siege gefeiert. Im Vorjahr wurde Eric Granado Vizemeister. Auch in dieser Saison gehen der Brasilianer Granado und der Spanier Miquel Pons für das Team an den Start.

Mit Bildmaterial von LCR.