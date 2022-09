MotoGP 2023: LCR-Honda verlängert den Vertrag von Takaaki Nakagami

Audio-Player laden

Die MotoGP-Karriere von Takaaki Nakagami wird in der kommenden Saison fortgesetzt. Unmittelbar vor dem Grand Prix von Aragon bestätigte LCR-Honda die Vertragsverlängerung mit dem Japaner, der seit 2018 in der Königsklasse fährt, in seiner MotoGP-Karriere aber noch kein Podium einfahren konnte. Das bisherige Highlight ist die Poleposition beim Rennen in Aragon vor zwei Jahren.

In seiner MotoGP-Karriere bestritt Nakagami bisher 80 Rennen - alle für das LCR-Honda-Team. Aktuell liegt er in der Fahrerwertung auf der 16. Position. "Ich bin sehr glücklich, dass ich 2023 mit LCR-Honda weiter in der MotoGP fahren kann", bemerkt Nakagami.

"Ich möchte mich bei Idemitsu und Honda für ihre kontinuierliche Unterstützung bedanken. Ich freue mich auf die nächste Saison und werde alles geben, um mit dem Team die besten Ergebnisse zu erzielen. In der Zwischenzeit werde ich für den Rest der Saison weiter hart arbeiten, um meine Leistung zu verbessern", erklärt der Japaner.

LCR-Teamchef Lucio Cecchinello ist froh, dass er mit Nakagami eine sechste Saison absolvieren wird. "Seit 2020 hat Taka bewiesen, dass er ein sehr schneller Fahrer ist, der um Podiumsplätze kämpfen kann und dieses Jahr hat er konstant darum gekämpft, als bester Honda-Fahrer ins Ziel zu kommen", lobt der LCR-Verantwortliche.

"Ich vertraue auf sein Potenzial und dank seiner sechsjährigen Erfahrung mit der Honda RCV213 wird er dem LCR-Honda-Team und HRC definitiv dabei helfen, unser Paket zu verbessern und die Lücke zur Konkurrenz zu schließen", so Lucio Cecchinello.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.