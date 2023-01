MotoGP 2023: Quartararo, Miller, Rins und Co. wechseln ihre Ausrüster

Audio-Player laden

Die MotoGP-Piloten pflegen oft langjährige Verbindungen mit ihren Ausrüstern für Lederkombis und Helme. Valentino Rossi zum Beispiel wurde für Dainese und AGV zu einem wichtigen Aushängeschild und fuhr bis zum Ende seiner Karriere mit den Produkten der italienischen Unternehmen, die eng miteinander verbunden sind.

Eine derartige Treue ist aber nicht selbstverständlich. Im Winter 2022/2023 gab es gleich eine Reihe von Wechseln. Einen der spektakulärsten Markenwechsel vollzog Ex-MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha), der in der Saison 2023 mit einer anderen Helmmarke antreten wird.

Zu Beginn seiner Grand-Prix-Karriere war Quartararo mit Helmen von Shoei unterwegs. In seiner finalen Moto2-Saison fuhr der Franzose KYT-Helme. Seit dem Debüt in der MotoGP vertraute Quartararo auf Helme von Scorpion. Diese Zusammenarbeit endete nach vier Jahren. In diesem Jahr wird Quartararo einen HJC-Helm tragen.

Dafür hat Ex-Honda-Werkspilot Pol Espargaro seine Zusammenarbeit mit HJC beendet. In den beiden zurückliegenden Jahren verwendete der Spanier HJC-Helme. In diesem Jahr kehrt der jüngere der Espargaro-Brüder zu AGV zurück. Lederausrüster Dainese bleibt Espargaro weiterhin treu.

Jack Miller verlässt Dainese/AGV und kehrt zu Alpinestars zurück

KTM-Neuzugang Jack Miller vollzieht in diesem Jahr einen kompletten Wechsel. Seit seinem MotoGP-Debüt in der Saison 2015 war der Australier mit Lederkombis von Dainese und Helmen von AGV unterwegs.

Jack Miller fuhr seit 2015 mit Dainese-Lederkombis und AGV-Helmen Foto: Motorsport Images

Mit dem Wechsel von Ducati zu KTM kehrt Miller zu Alpinestars zurück und soll laut Medienberichten auch den neu entwickelten Alpinestars-Helm tragen, den Andrea Dovizioso im vergangenen Jahr mitentwickelt hat.

Alex Rins und Aleix Espargaro wechseln nach vielen Jahren ihre Helmmarken

Alpinestars rüstet einen großen Teil es MotoGP-Fahrerfeldes mit Lederkombis aus. Bei den Helmen vertrauen die meisten Alpinestars-Fahrer aber vorerst auf ihre individuellen Ausrüster. Alex Rins, der von Suzuki zu LCR-Honda wechselt, bleibt Alpinestars treu.

Doch nach vielen Jahren mit Nolan-Helmen (baugleich mit X-Lite), hat Rins einen neuen Partner gefunden und wird bei Scorpion Nachfolger von Zugpferd Fabio Quartararo.

Aprilia-Pilot Aleix Espargaro hat sich im Winter ebenfalls mit einem neuen Helmausrüster geeinigt. Die Zusammenarbeit mit KYT ging nach sieben Jahren zu Ende. Der ältere der Espargaro-Brüder verwendet in der neuen MotoGP-Saison Helme von Kabuto.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.