MotoGP 2023: RNF-Aprilia mit komplett neuem Fahreraufgebot

Audio-Player laden

Das RNF-Aprilia-Team hat wenige Tage vor dem Grand Prix von San Marino das Fahreraufgebot für die kommende MotoGP-Saison bekanntgegeben. Miguel Oliveira und Raul Fernandez wechseln von KTM zu RNF und werden erstmals in ihrer MotoGP-Karriere ein anderes Motorrad als die KTM RC16 pilotieren.

Noch-RNF-Pilot Darryn Binder muss sich für 2023 neu orientieren. Andrea Dovizioso beendet seine MotoGP-Karriere bereits beim bevorstehenden Heimrennen in Misano und wird bei den ausstehenden Grands Prix durch Yamaha-Testpilot Cal Crutchlow ersetzt.

Nach dem Saisonfinale im November in Valencia beginnt für RNF ein neues Kapitel mit einem neuen Hersteller und zwei neuen Fahrern. "Wir freuen uns sehr, Miguel Oliveira und Raul Fernandez ab 2023 im RNF-Team begrüßen zu dürfen. Es war kein einfacher Prozess, aber zusammen mit Aprilia waren wir uns über die Fahrer, die wir wollten, sehr im Klaren", kommentiert Teammanager Razlan Razali.

Vielversprechende Kombination aus Erfahrung und Jugend

Von Oliveira und Fernandez ist der RNF-Teamchef überzeugt: "Sie sind beide junge Fahrer mit einer guten Kombination aus Erfahrung von Miguel und Raul, von dem ich persönlich ein Fan bin, seit er im vergangenen Jahr in der Moto2-Kategorie brillierte und Vizemeister wurde. Ihn endlich zu verpflichten, ist fantastisch."

Rohdiamant Raul Fernandez konnte sein Potenzial noch nicht zeigen Foto: Motorsport Images

"Sowohl Aprilia als auch wir glauben an das Talent beider Fahrer und wir können es kaum erwarten, dass sie in der nächsten Saison für uns fahren", so Razlan Razali, der nach einigen Jahren mit Yamaha zu Aprilia wechselt und das Kundenteam des italienischen Herstellers stellt. Die beiden RNF-Piloten erhalten von Aprilia aktuelles Material.

Aprilia macht den nächsten Schritt in der MotoGP

"Unser Satellitenprojekt mit dem Team RNF nimmt so Gestalt an, wie wir es uns von Anfang an vorgestellt haben", freut sich Aprilia-Rennleiter Massimo Rivola. "Es ist uns gelungen, zwei außergewöhnliche Talente zu verpflichten, zwei Fahrer, die ich sowohl aus menschlicher Sicht als auch wegen ihrer technischen Fähigkeiten sehr schätze."

Aprilia-Rennleiter Massimo Rivola mit RNF-Teamchef Razlan Razali Foto: Aprilia Racing

"Miguel hat sein Talent in allen Kategorien bewiesen, obwohl er noch sehr jung ist, hat er bereits viel Erfahrung gesammelt, indem er vier Rennen in der MotoGP gewonnen hat, manchmal mit dominanten Leistungen", zeigt sich Massimo Rivola von Miguel Oliveira begeistert.

"An seiner Seite wird Raul sein, ein Fahrer, bei dem ich nicht verheimliche, dass ich ihn schon mehrmals kontaktiert habe. Was er bei seinem Debüt in der Moto2 geleistet hat, spricht Bände über seinen Speed. Wir müssen es schaffen, den beiden ein technisches Paket zu bieten, das es ihnen ermöglicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Miguel Oliveira und Raul Fernandez können bereits bei den Nachsaison-Tests auf die Aprilia-MotoGP-Bikes steigen. "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei KTM zu bedanken, die mit großem Sportsgeist Miguel und Raul erlaubt haben, unmittelbar nach dem Ende der Meisterschaft 2022 auf unserem Motorrad zu fahren", bemerkt der Aprilia-Rennleiter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.