MotoGP 2023: RNF zeigt die Aprilias für Miguel Oliveira und Raul Fernandez

Beim letzten MotoGP-Vorsaisontest 2023 am vergangenen Wochenende in Portimao waren die beiden Motorräder von RNF-Aprilia die einzigen, die noch unlackiert waren. Am Montag nun hat auch dieses zweite Aprilia-Team sein Design für die Rennsaison vorgestellt. Es handelte sich um eine Online-Präsentation.

Die von Miguel Oliveira und Raul Fernandez pilotierte Aprilia RS-GP von RNF kommt in den Farben Blau, Dunkelgrün und Schwarz mit roten und orangen Highlights daher. Hauptsponsor des Teams ist CryptoData, eine rumänische Firma aus dem Bitcoin-Business. Die Zusammenarbeit besteht bereits seit Ende der Saison 2022. Als ein neuer zusätzlicher Sponsor für 2023 wurde Sterilgarda gewonnen, ein im Motorradrennsport schon länger bekannter Hersteller von Milchprodukten aus Italien.

Bislang ist Sterilgarda vor allem aus der Superbike-WM als Sponsor diverser Teams bekannt. Dank des Deals mit RNF-Aprilia ist die Marke nun auch in der Königsklasse der Motorrad-WM wieder präsent. Dort war das Sterilgarda-Logo einst beim Saisonfinale 2009 in Valencia auf der Werks-Yamaha von Ben Spies zu sehen.

Für RNF, den in Malaysia von Razlan Razali gegründeten Rennstall, wird die bevorstehende Saison 2023 die zweite in der MotoGP-Klasse, aber die erste mit Aprilia. In der Premierensaison 2022 war man als Satellitenteam von Yamaha angetreten. Jetzt ist man das erste Aprilia-Satellitenteam überhaupt. Damit schraubt man die Anzahl der im Feld mitfahrenden RS-GP-Bikes von zwei auf vier nach oben.

Technisch gesehen handelt es sich bei den beiden von RNF eingesetzten Aprilia RS-GP um den Stand vom Saisonende 2022. Man hat also im Gegensatz zum Aprilia-Werksteam nicht die allerneusten Entwicklungen, wie etwa die neuen zusätzlichen Winglets, am Motorrad.

Zwei neue Fahrer für RNF-Aprilia

Fahrerisch sind sowohl Miguel Oliveira als auch Raul Fernandez aus dem KTM-Lager zu RNF-Aprilia gekommen. Der Portugiese hat es in seiner vierjährigen Zeit bei Tech-3-KTM und zuletzt im KTM-Werksteam auf insgesamt fünf Siege gebracht.

"Ich mag die neue Lackierung sehr! Die Farben sind anders und einzigartig", sagt Oliveira. "Ich kann die erste Runde auf meiner Heimstrecke kaum erwarten, um das RNF-Team auf meiner Aprilia RS-GP zu vertreten! Im Jahr 2023 stehe ich vor einer neuen Herausforderung, also hoffe ich, dass wir gut miteinander auskommen und die Ziele erreichen können, die wir uns in dieser Saison gemeinsam gesetzt haben."

"Das Motorrad hat viel Potenzial und ich bin mir sicher, dass wir jetzt zusammen mit dem Team alles weiter an mein Fahrverhalten anpassen können und anfangen, schnell zu sein, um konkurrenzfähig zu sein", so der fünffache MotoGP-Rennsieger.

Für Fernandez wird die Saison 2023 die zweite seiner Karriere in der Königsklasse. Seine Rookie-Saison absolvierte der Moto2-Vizechampion von 2021 im vergangenen Jahr bei Tech-3-KTM. Dort wurde ihm aber schon Mitte des Jahres mitgeteilt, dass man am Saisonende getrennte Wege gehen wird. Genau wie für Oliveira, dessen Abschied von KTM sich ebenfalls im Sommer abzeichnete, hat sich für Fernandez bei RNF-Aprilia eine neue Heimat aufgetan.

Fernandez will sein Lächeln wiederfinden

"Ich bin im RNF-Team mit einem völlig frischen Geist angekommen", sagt Fernandez. "Alles ist neu, nicht nur die Farben, und ich bin sehr glücklich, hierher zu kommen und zu versuchen, mich wieder auf dem Motorrad zu vergnügen."

"Mein Hauptziel in diesem Jahr ist es, mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht zurückzukommen. Ich bin wirklich glücklich, Teil dieses Teams zu sein, weil ich denke, dass ich hier die besten Möglichkeiten habe. Wir haben mit der Aprilia RS-GP ein schönes Motorrad. Sie haben einen tollen Job gemacht, ich bin wirklich glücklich."

Motorräder von RNF-Aprilia 2023 1 / 10 Foto: RNF Racing Raul Fernandez, RNF-Aprilia 2 / 10 Foto: RNF Racing Raul Fernandez, RNF-Aprilia 3 / 10 Foto: RNF Racing Raul Fernandez, RNF-Aprilia 4 / 10 Foto: RNF Racing Miguel Oliveira, RNF-Aprilia 5 / 10 Foto: RNF Racing Miguel Oliveira, RNF-Aprilia 6 / 10 Foto: RNF Racing RNF-Aprilia 2023 7 / 10 Foto: RNF Racing Miguel Oliveira, RNF-Aprilia 8 / 10 Foto: RNF Racing Miguel Oliveira, RNF-Aprilia 9 / 10 Foto: RNF Racing Raul Fernandez, RNF-Aprilia 10 / 10 Foto: RNF Racing

Razlan Razali betont anlässlich der Designpräsentation seines Teams für 2023: "Das CryptoDATA-RNF-Team repräsentiert ein aufregendes neues Kapitel für das Team und für den Sport. Wir sind gespannt, wohin uns die Zukunft führt. Letztendlich glauben wir, dass wir mit unseren Partnern, die dieselbe Vision mit uns teilen, gut aufgestellt sind, um erfolgreich zu sein und uns im Sport einen Namen zu machen."

RNF-Aprilia bei Tests mit solidem Tempo

Damit haben nun alle elf Teams im Starterfeld für die MotoGP-Saison 2023 ihre Teampräsentation abgehalten. In den Rennbetrieb geht es am Samstag, dem 25. März, mit dem ersten Sprintrennen in der Geschichte der Motorrad-WM. Dieses findet in Portimao (Portugal) statt.

Tags darauf (Sonntag, 26. März) steigt ebenfalls in Portimao der Grand Prix von Portugal als erstes von 21 Hauptrennen im MotoGP-Kalender 2023. Die Kombination aus Sprint und Grand Prix gibt es in dieser Saison an allen 21 Rennwochenenden.

Den zweitägigen Vorsaisontest in Portimao schlossen Oliveira und Fernandez auf P11 und P16 ab. Damit bewegten sich die beiden RNF-Aprilia-Piloten in dem Bereich der Zeitenliste, in dem auch die beiden Aprilia-Werkspiloten Aleix Espargaro und Maverick Vinales zu finden waren.

Mit Bildmaterial von RNF MotoGP Team.