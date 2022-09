MotoGP 2023: VR46 setzt weiterhin auf Luca Marini und Marco Bezzecchi

Audio-Player laden

Das VR46-Team von Valentino Rossi hat die Fahrer für die MotoGP-Saison 2023 bestätigt. Auch im kommenden Jahr werden die beiden Ducatis von Luca Marini und Marco Bezzecchi pilotiert. Marini möchte in seiner dritten MotoGP-Saison um Siege kämpfen. Bezzecchi erhofft sich nach einer bisher sehr positiven Rookiesaison einen weiteren Schritt.

"Ich freue mich sehr, die Vertragsverlängerung mit dem VR46-Team bekanntgeben zu können", bemerkt Marini. "Es ist wichtig, dieser Arbeitsgruppe und dem Ducati-Projekt Kontinuität zu geben, das uns zu guten Ergebnissen und zum Kampf um das Podium im verbleibenden Teil der Saison führen wird."

"Wir sind ein Rookie-Team", so Marini. "Es ist das erste Jahr, in dem wir alle zusammenarbeiten und wir werden weiterhin auf diese Methode setzen, um bereits in diesem Jahr und in der Zukunft zusammen mit Vale, dem ich für diese Gelegenheit danke, und der VR46 Riders Academy, die mich immer unterstützt, große Erfolge zu erzielen."

Luca Marini (rechts) mit Teamdirektor Alessio "Uccio" Salucci Foto: VR46

Teamkollege Bezzecchi setzte Marini bereits in der laufenden Saison stark unter Druck. Der junge Italiener gilt als eines der größten MotoGP-Talente der Zukunft. "Ich freue mich sehr, bestätigen und gleichzeitig ankündigen zu können, dass der Vertrag, den ich vergangenes Jahr unterschrieben habe, für zwei Jahre gilt, sodass ich 2023 weiterhin für das VR46-Team auf der Ducati fahren werde", erklärt er.

"Ich bin stolz darauf, die Farben der VR46-Familie, von Vale und der VR46 Riders Academy zu tragen und zu repräsentieren, die mich immer unterstützt haben, zusammen mit dem Team und meinen persönlichen Partnern", kommentiert Bezzecchi.

"Das Team, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist komplett neu, mit Technikern, die aus der Moto2 kommen, und anderen mit neuen Aufgaben, aber wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Wir konzentrieren uns auf die Saison 2022 und versuchen, dieses erste Jahr in der MotoGP mit dem besten Ergebnis abzuschließen, bevor wir die nächste Saison in Angriff nehmen", so der MotoGP-Rookie.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.