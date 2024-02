MotoGP 2024: Aprilia präsentiert die RS-GP im neuen dynamischen Look

Zeitlich als das vorletzte der elf MotoGP-Teams und als letztes der fünf Werksteams hat am Sonntag nun Aprilia seine Teampräsentation 2024 abgehalten. Wie schon in den vergangenen Jahren, so handelte es sich auch diesmal um ein kurzes Live-Event auf dem Gelände des Lusail International Circuit in Katar, bei dem Fahrer und Führungsetage des Teams anwesend waren.

Rein optisch unterscheidet sich das Aprilia-Design 2024 im Vergleich zu dem aus der Saison 2023 dahingehend, dass man die farblichen Akzente leicht verändert hat. Auch die Ausrichtung des großen Aprilia-Schriftzugs wurde verändert. Insgesamt wirkt der neue Look dynamischer.

FOTOS: Aprilia-Präsentation für die MotoGP-Saison 2024

Abgesehen von der Enthüllung der Aprilia RS-GP im Design für 2024 wurde der neue Look auch via Social-Media in Form von Studioaufnahmen präsentiert. Aleix Espargaro und Maverick Vinales sind weiterhin die beiden Aprilia-Werkspiloten. Beide haben Vertrag bis Jahresende. Testfahrer Lorenzo Savadori, der bei der Präsentation am Sonntag ebenfalls dabei war, ist wieder für Wildcard-Einsätze vorgesehen.

Technisch gesehen hatte Aprilia beim jüngsten Vorsaisontest in Sepang (Malaysia) jede Menge neue Aero-Teile im Einsatz. Die haben die RS-GP laut Espargaro "stabiler" gemacht, während Teamkollege Vinales noch nicht damit zurechtkam und von einem "sehr instabilen" Charakter der 2024er-Aprilia sprach.

"Wir wollen Protagonisten in der MotoGP-Klasse sein und haben alle Voraussetzungen dafür", ist Motorsportchef Massimo Rivola überzeugt. "Wir haben alle Voraussetzungen: vier Topfahrer, eine mutige und fähige Rennabteilung, die zu Innovationen fähig ist, und das bisschen italienischen Stolz, der im Rennsport nicht schadet."

In den vergangenen beiden MotoGP-Saisons belegte Aprilia jeweils den dritten Platz in der Hersteller-WM. Auf dem Weg dorthin wurden drei Grand-Prix-Siege gefeiert. Diese drei Siege (Termas de Rio Hondo 2022, Barcelona 2023 und Silverstone 2023) wurden allesamt von Espargaro erzielt. Vinales wartet noch auf seinen ersten Sieg in Aprilia-Diensten.

"Die RS-GP ist ein ausgereiftes Projekt, die wir in allen Aspekten weiterentwickelt haben", sagt Technikchef Romano Albesiano. "Die Aerodynamik ist vielleicht die offensichtlichste Entwicklung. Wir haben einige Konzepte eingeführt, die sicherlich innovativ sind, um das Fahrverhalten zu verbessern."

Seit 2017 fährt Aleix Espargaro für Aprilia und hat drei Rennen gewonnen Foto: Aprilia

Speerspitze Espargaro ist zuversichtlich, dass der nächste Schritt gelingen kann: "Vergangenes Jahr fehlte etwas, um bis zum Ende zu kämpfen, aber wir haben trotzdem bewiesen, dass wir für jeden ein harter Gegner sind. Es wird nicht einfach werden, aber ich fühle mich körperlich und mental bereit."

Da die Konkurrenzfähigkeit im Feld hoch ist, formuliert Vinales die Ziele so: "Wenn wir uns weiterhin das Ziel setzen, jedes Wochenende das Beste aus unserem technischen Paket herauszuholen, werden die Ergebnisse entsprechend kommen. Praktisch jeder Fahrer und jedes Motorrad in der Startaufstellung hat die Möglichkeit, um das Podium zu kämpfen. Das macht die Herausforderung noch interessanter."

Maverick VInales wartet noch auf seinen ersten Sieg mit Aprilia Foto: Aprilia

Neben dem Aprilia-Werksteam gibt es in der MotoGP-Saison 2024 ein zweites Team, das zumindest einen seiner beiden Stammpiloten ebenfalls mit der 2024er-Version der Aprilia RS-GP in die Rennen schickt. Es handelt sich um das neue MotoGP-Team Trackhouse Racing aus den USA, welches das Design bereits Ende Januar vorgestellt hat.

Miguel Oliveira ist derjenige Trackhouse-Pilot, der eine 2024er-Aprilia fährt, wie sie auch von Espargaro und Vinales im Werksteam pilotiert wird. Oliveiras Teamkollege Raul Fernandez hingegen geht mit einer 2023er-Aprilia in die erste MotoGP-Saison von Trackhouse.

Das wirkt sich auf Fernandez' Seite der Box vor allem auf den Motor aus. Anhand des neuen Concession-Systems für 2024 ist die Motorenspezifikation für Aprilia (Gruppe C) eingefroren. Ein Aero-Update aber, wie es die Concession-Regelung vorsieht, soll auch die RS-GP von Fernandez im Verlauf der Saison bekommen.

Auf dem Lusail International Circuit in Katar, wo am Sonntag die Präsentation des Aprilia-Werksteams stattfand, geht am Montag und Dienstag (19./20. Februar) der letzte offizielle Vorsaisontest über die Bühne. Das einzige Team, das seine Präsentation erst nach diesem letzten Test abhält, ist Pramac-Ducati.

Mit Bildmaterial von Aprilia.