MotoGP 2024: Ducati zeigt die neue Desmosedici von Francesco Bagnaia

Ducati hat seine Farben für die MotoGP-Saison 2024 enthüllt. Das Werksteam des italienischen Herstellers präsentierte die neu lackierte Desmosedici am Montag in Madonna di Campiglio - gemeinsam mit der Panigale der Superbike-WM 2024.

Bei der Präsentation dabei waren neben dem amtierenden MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia und seinem Teamkollegen Enea Bastianini somit auch der amtierende Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista sowie dessen neuer Teamkollege Nicolo Bulega.

In der MotoGP holte Ducati im vergangenen Jahr 17 Grand-Prix-Siege in 20 Rennen und dominierte damit die Hersteller-WM. Auf das Werksteam entfielen acht Siege. Sieben davon sicherte sich Bagnaia, der mit seinem Markenkollegen Jorge Martin von Pramac bis zum Schluss um den Titel kämpfte.

Die Fahrerwertung entschied Bagnaia am Ende mit 39 Punkten Vorsprung für sich. Die Teamwertung ging mit Pramac zwar nicht an das Werksteam, aber auch eine von Ducati ausgestattete Mannschaft. In diesem Jahr stattet der Hersteller erneut drei Satellitenteams aus: Pramac, Gresini und VR46.

Für Bagnaia geht es um die zweite Titelverteidigung in Folge. 2022 bescherte der Italiener Ducati den zweiten MotoGP-Titel nach Casey Stoner 2007. Im Vorjahr konnte Bagnaia seinen Titel erfolgreich verteidigen. Die Ziele sind entsprechend hochgesteckt.

Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna verriet, dass man mit dem Motor einen weiteren Schritt nach vorn gemacht habe und kündigte eine völlig neue Aero-Verkleidung an. Gleichzeitig schränkte er ein: "Man weiß nie, wie sich die Konkurrenz entwickelt hat."

Auch Bagnaia warnt: "Es wird eine schwierige Saison, aber wir sind bereit, sie mit unserer üblichen Entschlossenheit anzugehen. Als eingespieltes Team werden wir unser Bestes geben, um erneut die Meisterschaft anzustreben." Der letzte Test Ende November in Valencia habe "ein positives Feedback gegeben, das uns eine solide Grundlage für die Entwicklungsarbeit in der kommenden Saison liefert".

Bastianini hofft nach einer verletzungsbedingt durchwachsenen Saison 2023 auf ein reibungsloses zweites Jahr im Werksteam. Der Italiener hatte sich gleich zu Beginn der letzten Saison das Schulterblatt gebrochen und fiel lange aus. Nach einer zweiten Verletzung bestritt er insgesamt nur elf Grands Prix.

In Malaysia gelang dem WM-Dritten von 2022 sein erster Sieg in Werksfarben. Daran will er in dieser Saison anknüpfen und beweisen, dass er das Vertrauen von Ducati verdient hat. Denn im vergangenen Jahr war wiederholt spekuliert worden, dass er durch Vizeweltmeister Martin ersetzt werden könnte.

"2023 war ein schwieriges Jahr, und ich freue mich darauf, mich in der kommenden Saison zu revanchieren", sagt Bastianini und verspricht: "Obwohl ich im vergangenen Jahr nur an wenigen Grands Prix teilgenommen habe, habe ich wertvolle Lektionen gelernt, die ich in die neue Saison mitnehmen werde. Ich habe großes Vertrauen in mein Team, und ich weiß, dass wir alle das Potenzial haben, gut abzuschneiden."

Ducati ist erst das zweite Team, das seine Lackierung für das neue Rennjahr enthüllte. Am Samstag machte Gresini mit Neuzugang Marc Marquez und seinem Bruder Alex den Anfang. Beide werden das Weltmeistermotorrad des Vorjahres, die GP23, pilotieren.

Die MotoGP-Saison 2024 beginnt mit dem Grand Prix von Katar vom 8. bis 10. März. Zuvor finden in Sepang die ersten Vorsaisontests statt, beginnend mit einem Shakedown vom 1. bis 3. Februar. Der offizielle Test mit allen Stammfahrern folgt am 6. bis 8. Februar. Am 19. und 20. Februar wird dann noch einmal in Katar getestet.

Mit Bildmaterial von Ducati Corse.