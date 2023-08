MotoGP 2024: Gresini macht mit Ducati und Alex Marquez weiter

Zwei weitere Puzzleteile im Transferkarussell für die MotoGP-Saison 2024 haben ihren Platz gefunden. Wie Gresini Racing am Donnerstag bekanntgegeben hat, macht man sowohl mit Ducati als auch mit Alex Marquez weiter. Damit ist in beiden Fällen nun offiziell bestätigt, was sich bereits abgezeichnet hatte.

Ein Ducati-Satellitenteam ist der einst von Fausto Gresini gegründete Gresini-Rennstall seit der MotoGP-Saison 2022. Der damals geschlossene Zweijahresvertrag würde Ende 2023 auslaufen, wurde nun aber um zwei weitere Jahre bis Ende 2025 verlängert.

"Wir freuen uns sehr, das Team Gresini Racing MotoGP für zwei weitere Saisons in der Ducati-Familie zu haben", sagt Ducati-Corse-Chef Luigi "Gigi" Dall'Igna und lobt das Team für seine "extrem professionelle Struktur".

Das seit dem Tod von Fausto Gresini von dessen Witwe Nadia Padovani geleitete Gresini-Team hat "im Laufe der Jahre gezeigt, dass man das Potenzial besitzt, großartige Ergebnisse zu erzielen", sagt Dall'Igna und erinnert damit an die MotoGP-Saison 2022. In dieser gelangen Gresini-Ducati vier Grand-Prix-Siege und der dritte WM-Platz mit Enea Bastianini, plus eine Pole mit dem damaligen Rookie Fabio Di Giannantonio.

Nadia Padovani leitet das Team, das einst von Fausto Gresini gegründet wurde Foto: Motorsport Images

Padovani ergänzt: "Ich möchte der gesamten Ducati-Familie danken, mit der wir in den nächsten zwei Jahren weitermachen werden. Wir haben bereits gezeigt, dass wir sowohl im Jahr 2022 als auch in diesem Jahr eine hervorragende Kombination sind."

Alex Marquez: "Von Anfang an zu Hause gefühlt"

Alex Marquez, der jüngere Bruder von Marc Marquez, ist seit Jahresbeginn 2023 ein Gresini-Pilot und wird es dank der Vertragsverlängerung auch 2024 bleiben.

"Ich freue mich sehr, weiterzumachen. Ich habe diesen Wunsch immer an das Team weitergegeben", verrät der Spanier. "Um auf diesem Motorrad weiter wachsen zu können, ist es wichtig, in der nächsten Saison zusammenzuarbeiten, und ich weiß, dass mit diesem Team alles einfacher sein wird. Es hat mir vom ersten Moment an das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein."

Das unterstreicht auch Padovani. "Alex ist ein wunderbarer Mensch und es war eine Freude, ihn in unserer Gresini-Familie willkommen zu heißen. Die Ergebnisse sprechen für ihn und es schien ein natürlicher Schritt zu sein, gemeinsam weiterzumachen, um die Messlatte weiter anzuheben", sagt die Teamchefin.

"In seinem ersten Jahr auf einer Ducati hat er bereits einen Sieg, ein Podium und eine Pole eingefahren und damit vom Start weg bewiesen, dass er mit den Besten mithalten kann. Nun werden wir gemeinsam nach Kontinuität in der nächsten Saison suchen."

Alex Marquez strahlt: Sein Verbleib bei Gresini-Ducati ist bestätigt Foto: Motorsport Images

Geht die zweite Gresini-Ducati an Jake Dixon?

Als ein möglicher Nachfolger für "Diggia" wird Jake Dixon gehandelt. Der 27-jährige Brite ist aktueller Gesamtdritter in der Moto2-WM und hat dort vor wenigen Wochen in Assen seinen ersten Rennsieg eingefahren. In der Königsklasse MotoGP kam Dixon im Sommer 2021 für zwei Rennen bei Petronas-Yamaha zum Einsatz, weil der damalige Stammpilot Franco Morbidelli verletzt war.

Bekommt Jake Dixon von Gresini und Ducati die Chance auf eine volle MotoGP-Saison? Foto: Motorsport Images

Für den Fall, dass es nicht Jake Dixon ist, der in der MotoGP-Saison 2024 die zweite Gresini-Ducati fährt, macht sich auch Tony Arbolino Hoffnungen auf diesen Platz. Mittlerweile aber werden Dixon die besseren Aussichten eingeräumt. Als so gut wie sicher gilt, dass Fabio Di Giannantonio seinen Platz im Gresini-Team räumen muss. Was die Zukunft für ihn bereithält, ist offen (Übersicht: Bestätigte Fahrer und Teams für die MotoGP-Saison 2024)

Mit Bildmaterial von Gresini Racing.