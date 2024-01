MotoGP 2024: Gresini zeigt die Ducati Desmosedici von Marc Marquez

Am 24. Oktober 2021 hat Marc Marquez zum bisher letzten Mal ein MotoGP-Rennen gewonnen. Der erfolgsverwöhnte Spanier erlebte zuletzt schwierige Zeiten und entschied sich deshalb dazu, die Zusammenarbeit mit Honda nach elf gemeinsamen Jahren zu beenden und bei Gresini zu unterschreiben, um in der MotoGP 2024 eine Ducati zu pilotieren.

Heute zeigte das italienische Ducati-Kundenteam die Lackierung, mit der Marc Marquez und Bruder Alex Marquez in diesem Jahr fahren. Bei der Präsentation im italienischen Riccione präsentierten die beiden Marquez-Brüder ihre 2023er-Ducatis in den Farben für die Saison 2024. Das Farbschema hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur in Details verändert.

Auffällig ist, dass es deutlich mehr Sponsoren auf den Verkleidungen der Gresini-Ducatis vertreten sind. Marc Marquez brachte einige seiner persönlichen Sponsoren mit von Honda zu Gresini.

Teamchefin Nadia Padovani fiebert dem Saisonstart mit den Marquez-Brüdern entgegen. "Es wird ein wundervolles Jahr. Wir als privates Team haben zwei Fahrer, die in Summe zehn WM-Titel eingefahren haben", bemerkt die Italienerin.

Marc Marquez stattete Ducati einen Besuch ab

Gresini-Neuzugang Marc Marquez stand bei der Präsentation im Fokus. Die große Frage ist, ob der 30-jährige Spanier auf der Ducati zu alter Stärke findet. "Ich will wieder Schmetterlinge in meinem Bauch spüren", begründet Marc Marquez den Wechsel zu Gresini.

"Gresini war meine einzige Chance", gesteht Marc Marquez. "Es ist ein Team mit einer großen Geschichte", bemerkt der achtmalige Weltmeister, der an den Tagen vor der Präsentation auch das Ducati-Werk in Bologna besuchte.

"Ich mag es, wenn es familiär zugeht. Ich hatte bei Honda viele Freunde und möchte jetzt mit Gresini ein tolles Jahr haben", erklärt Marc Marquez. "Der härteste Gegner in diesem Jahr werde ich selbst sein. Die Erwartungen sind sehr hoch. Ich weiß, dass ich mit meinem Team pausenlos arbeiten muss."

"Ich muss viel von den besten Ducati-Piloten lernen. Ich werde versuchen, von Bagnaia und Martin zu lernen", bemerkt der Ex-Champion, der zu alter Stärke finden möchte: "Ich habe zwei Jahre lang kein Rennen gewonnen."

Alex Marquez erneut mit Bruder Marc in einem Team vereint

Für Alex Marquez wird es die zweite Saison mit Gresini. "Ich kam im vergangenen Jahr nach einer schwierigen Phase meiner Karriere in dieses Team. Ich schenkte diesem Team ein großes Vertrauen. Wir erlebten eine tolle erste Saison, auch wenn nicht alles perfekt lief. Wir feierten einige gute Ergebnisse. Jetzt wollen wir diese Erfahrung weiter steigern", erklärt der 27-jährige Spanier.

Kann Alex Marquez aus dem Schatten seines Bruders treten? Foto: Gresini

Bereits in der Saison 2020 bildete Alex Marquez ein Team mit Bruder Marc. Doch durch Marc Marquez' Sturz in Jerez verlief die Saison nicht wie geplant. Für Alex Marquez ist 2024 eine wegweisende Saison. Nach den beiden Sprint-Siegen im Vorjahr will sich der jüngere der Marquez-Brüder weiter steigern.

"Ich will keine konkreten Ergebnisse nennen. Mir geht es darum, mich im Vergleich zum Vorjahr weiter zu steigern", nennt Alex Marquez das Ziel für die bevorstehende Saison, in der er erneut eine Vorjahres-Ducati pilotiert.

"Es kann mir helfen, einen starken Teamkollegen zu haben. Das könnte auch dem Team dabei helfen, einen weiteren Schritt zu machen", bemerkt Alex Marquez.

Am Montag folgt die Präsentation des Ducati-Werksteams (zur Übersicht der MotoGP-Präsentationen 2024).

Mit Bildmaterial von Gresini.