MotoGP 2024: Honda bestätigt Luca Marini als Marc Marquez' Nachfolger

Auf die Frage, wer in der MotoGP-Saison 2024 im Honda-Werksteam den Platz des abwandernden Marc Marquez übernimmt, gibt es nun eine Antwort. Nach wochenlangen Gerüchten in alle möglichen Richtungen wurde am Montag endlich bestätigt, dass Luca Marini den Zuschlag erhalten hat.

Somit kommt es im Winter 2023/24 für Marini tatsächlich zum Teamwechsel, obwohl er erst im September eine Vertragsverlängerung bis Ende 2024 bei VR46-Ducati unterschrieben hatte.

Der schon besiegelt gewesene Vertrag für 2024 im Team seines Halbbruders Valentino Rossi kommt nun aber doch nicht zustande. Stattdessen hat Marini jetzt einen Zweijahresvertrag mit HRC unterzeichnet, um 2024 und 2025 für das Honda-Werksteam anzutreten.

Marini übernimmt somit den Platz, den Marc Marquez bei Honda nach sage und schreibe elf Jahren freigibt. Auch Marquez besaß eigentlich einen noch gültigen Vertrag für 2024. Den aber hat er im gegenseitigen Einvernehmen mit Honda aufgelöst, um zu Gresini-Ducati zu wechseln.

Für Marini, dessen MotoGP-Debüt in der Saison 2021 erfolgte, wird das Honda-Werksteam der dritte Arbeitgeber in der Königsklasse. Seine Rookie-Saison fuhr er für das Ducati-Kundenteam Esponsorama (vormals Avintia). Zuletzt fuhr er zwei Jahre lang für das VR46-Team.

Ergebnisbezogen steht Marini nach drei MotoGP-Saisons bei 56 Grands Prix, in denen er es zweimal auf das Podium (USA und Katar 2023) und zweimal auf die Pole (Indonesien und Katar 2023) geschafft hat. Hinzu kommen für ihn vier Top-3-Platzierungen aus Sprints. Einen Grand-Prix-Sieg hat Marini in der Königsklasse noch nicht geschafft. Trotzdem ist es ihm gelungen, das Honda-Management zu überzeugen.

Auf Marinis Wunsch: Honda macht Zweijahresvertrag

Dass Marini derjenige ist, der Marc Marquez bei Honda ersetzt, liegt aber auch daran, weil andere Fahrer abgelehnt haben. Die Krux, welche Miguel Oliveira (bleibt bei RNF-Aprilia), Maverick Vinales (bleibt bei Aprilia) und auch Johann Zarco (fährt ab 2024 für LCR-Honda) haben absagen lassen: Bei HRC bestand man in diesen Fällen darauf, nur einen Einjahresvertrag zu zücken.

Man wollte sich im Honda-Lager für die Zeit ab 2025 alle Optionen offenhalten. So wurden außerdem Gespräche geführt mit Pol Espargaro. Der Spanier aber bleibt dem KTM-Lager zumindest für 2024 treu, wenn auch als Test- statt Stammfahrer.

Und auch Fabio Di Giannantonio wurde von Honda ein Einjahresvertrag angeboten. Diese Gespräche aber kamen zum Ende, als klar wurde, dass VR46 bereit ist, den für 2024 gültigen Vertrag mit Marini aufzulösen.

Als die Verhandlungen zwischen Honda und Marinis Manager Francesco Secchiaroli begannen und sich am Malaysia-Wochenende intensivierten, war Honda plötzlich bereit, einen Zweijahresvertrag zu machen. Das war Marinis Wunsch und diesem Wunsch ist man nachgekommen. Somit wird Marini der neue Teamkollege von Joan Mir.

Joan Mir bekommt Luca Marini als neuen Honda-Teamkollegen Foto: Motorsport Images

Während die Frage des Nachfolgers von Marc Marquez bei Honda damit geklärt ist, steht die Bestätigung von Marinis Nachfolger bei VR46-Ducati noch aus.

