MotoGP 2024: Lackierung der Repsol-Honda wird sich stärker verändern

Am 13. Februar wird Repsol-Honda sein neues Motorrad für die MotoGP-Saison 2024 vorstellen. Und nachdem sich die Lackierung über die vergangenen Jahre hinweg kaum verändert hat, deuten sich nach dem Weggang von Marc Marquez einige Änderungen an, auch was den Titelsponsor betrifft.

Dieser bleibt mit Repsol zwar derselbe, wird aber auf der Verkleidung des Motorrads weniger präsent sein, wie Motorsport.com erfahren hat. Das Logo der spanischen Marke wird auch in den Boxen, den Trucks und im Hospitality-Bereich verkleinert werden.

Seinen Vertrag mit Honda verlängerte erst 2023 um ein Jahr mit einer Option für ein zweites, was mit einer Reihe von Bedingungen verbunden war. Eine davon betraf den Verbleib von Marc Marquez. Sein Weggang gab Repsol die Möglichkeit, die wirtschaftlichen Bedingungen neu zu verhandeln, was auch geschah.

Nun ist Honda der Ansicht, dass der Beitrag seines Sponsors nicht mehr wichtig genug ist, um ihm beim Design seiner RC213V die maximale Aufmerksamkeit zu schenken.

Darüber hinaus versucht man in Tokio seit Jahren, das Markenimage von Honda und die eigenen Unternehmensfarben zu stärken, wobei eines der vorrangigen mittelfristigen Ziele ist, alle Motorräder der offiziellen Teams, die an verschiedenen Rennserien teilnehmen, in einem einheitlichen Design zu lackieren.

Die Entscheidung von Honda hat Repsol nicht gefallen. Das Unternehmen verhandelt weiterhin mit Tokio, um seine Präsenz auf den Prototypen zu erweitern. Tatsächlich gibt es zwei Wochen vor dem Shakedown in Sepang noch keine Einigung über das finale Design.

Dort und beim anschließenden Vorsaisontest wird Honda noch mit schwarz lackierten Verkleidungen arbeiten, bevor am 13. Februar die offizielle Teampräsentation mit Joan Mir, Luca Marini und der neuen Honda RC213V in Madrid stattfinden wird.

Neben der reduzierten Präsenz von Repsol und seiner orangen Firmenfarbe verschwindet ein Sponsor komplett von der Verkleidung und sonstigen Ausrüstung, nämlich Red Bull. Der Energydrink-Hersteller beendete die Zusammenarbeit mit dem japanischen Team nach dem Weggang von Marquez vorzeitig.

Im Moment hat Honda keine Pläne, neue Sponsoren ins Boot zu holen, während einige der aktuellen Sponsoren, die auf den Overalls, den Trucks und der Hospitality der Fahrer zu sehen sind, wie die Brauerei Estrella Galicia, nicht die Absicht haben, ihr Bild auf der Verkleidung der RC213V 2024 zu platzieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.