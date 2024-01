MotoGP 2024: Tech3-GasGas stellt Farben und Neuzugang Pedro Acosta vor

2024 geht Tech3-GasGas mit Moto2-Weltmeister Pedro Acosta an den Start. Bei den Farben bleibt sich das Schwesterteam von KTM weitgehend treu - mit kleineren Updates. Das Design für die neue MotoGP-Saison wurde an diesem Montag in einer Online-Präsentation offiziell vorgestellt.

Die diesjährige Lackierung weicht dabei nur leicht vom Farbschema für 2023 ab und zeigt einen präsenteren Red-Bull-Schriftzug an der Front und an der Seite des Motorrads.

"Eines der aufregendsten Dinge, die in diesem Winter passiert sind, ist die Rückkehr von Red Bull zu Tech3. Wir sind sehr glücklich, sie wieder auf unserem MotoGP-Bike zu haben", sagt Teamchef Herve Poncharal und kündigt an: "Diese Saison wird spannender als je zuvor, mit einem sehr konkurrenzfähigen Starterfeld."

Seit 2023 geht das Team von Poncharal als offizielles GasGas-Werksteam an den Start. Ausgestattet wird es mit jener KTM RC16, mit der auch das Werksteam des österreichischen Herstellers fährt, wenngleich Updates - wie etwa das Carbon-Chassis 2023 - für gewöhnlich erst KTM zur Verfügung gestellt werden.

Fernandez startet in sein zweites MotoGP-Jahr

Im vergangenen Jahr belegte Tech3-GasGas in der Teamwertung mit 95 Punkten den letzten Platz, knapp hinter LCR-Honda. Aufgrund einer schweren Verletzung von Pol Espargaro zu Beginn der Saison musste das Team lange auf ihn verzichten.

Mit Jonas Folger sprang an sechs Rennwochenenden ein KTM-Testfahrer ein. Er fuhr dreimal in die Punkte. Dem damaligen MotoGP-Rookie Augusto Fernandez kam nach Espargaros Ausfall die Rolle des Teamleaders zu. Er konnte in 14 von 20 Grand-Prix-Rennen punkten. Sein bestes Ergebnis: Platz vier in Le Mans.

Fotogalerie: Tech3-GasGas zeigt seine Lackierung 2024

Auch 2024 setzt Tech3 auf die Dienste des Spaniers. "Ich freue mich auf dieses Jahr, weil ich jetzt die Referenzen jeder Strecke mit der RC16 kenne, und ich weiß, dass wir freitags sehr viel Einsatz zeigen müssen, denn das kann einen Großteil des Wochenendes entscheiden", blickt er auf seine zweite Saison mit Tech3-GasGas voraus.

Acosta will noch nicht auf Ergebnisse schauen

Mit Acosta bekommt Fernandez 2024 einen neuen Teamkollegen, den er bereits aus der Moto2 gut kennt. Pol Espargaro hat seinen Stammplatz verloren, wird der KTM Markenfamilie aber als Test- und Ersatzfahrer treu bleiben.

Die Erwartungen an Acosta, der in drei Jahren bereits zwei Titel gewann, sind groß. Doch er selbst sagt: "Ich will im Moment nicht über Ergebnisse nachdenken."

"Ich habe nur einen Tag auf dem Motorrad verbracht und es ist nicht die Zeit, um über Ergebnisse oder Ziele zu sprechen, denn das ist nicht realistisch. Ich werde versuchen, den Malaysia-Test zu genießen und so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln, um zu Beginn der Saison konkurrenzfähig zu sein", so der Rookie.

Mit der Präsentation von Tech3 haben bisher fünf MotoGP-Teams ihre Farben für die neue Saison enthüllt. Den Anfang machte Gresini-Ducati. Es folgten das Ducati-Werksteam und VR46-Ducati. Am vergangenen Wochenende zeigte Trackhouse-Aprilia (ehemals RNF-Aprilia) seine neue Lackierung für 2024.

Auf der Strecke geht es bereits in dieser Woche weiter, wenn vom 1. bis 3. Februar der Shakedown in Sepang stattfindet. Der offizielle Test mit allen Stammfahrern folgt dann vom 6. bis 8. Februar. Saisonauftakt ist Anfang März in Katar.

Mit Bildmaterial von GasGas Factory Racing.