MotoGP 2024: Übersicht der Crewchiefs aller Teams und Fahrer

Sieben Fahrerwechsel gibt es im MotoGP-Winter 2023/24 und die haben auch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Crewchiefs. In sechs dieser sieben Fälle wird für 2024 direkt der Crewchief übernommen, mit dem der nun ehemalige Fahrer des jeweiligen Teams in der Saison 2023 zusammengearbeitet hat. Es gibt aber auch ein Team, in dem sich nicht nur der Neuzugang an einen anderen Crewchief gewöhnen muss.

Die sieben Fahrerwechsel im Starterfeld für die MotoGP-Saison 2024 sind: Marc Marquez (von Honda zu Gresini-Ducati), Fabio Di Giannantonio (von Gresini-Ducati zu VR46-Ducati), Luca Marini (von VR46-Ducati zu Honda), Alex Rins (von LCR-Honda zu Yamaha), Franco Morbidelli (von Yamaha zu Pramac-Ducati), Johann Zarco (von Pramac-Ducati zu LCR-Honda) und Pedro Acosta, der als einziger Rookie im MotoGP-Feld 2024 den Platz von Pol Espargaro bei Tech3-GasGas übernimmt.

Dasjenige Team, in dem beide Fahrer einen neuen Crewchief erhalten, ist das Honda-Werksteam. Hier hat man den Abgang von Marc Marquez zum Anlass genommen, dessen langjährigen Crewchief Santi Hernandez auf die andere Seite der Box zu transferieren.

Hernandez arbeitet in der Saison 2024 nicht mit Marquez' Nachfolger Luca Marini zusammen, sondern mit Joan Mir, der dem Honda-Team für eine zweite Saison erhalten bleibt. Im Gegenzug ist Mirs 2023er-Crewchief Giacomo Guidotti derjenige, der sich um die Abstimmung des Motorrads für Honda-Neuzugang Marini kümmert.

Für alle anderen Fahrerwechsel im MotoGP-Winter 2023/24 gilt, dass nicht nur der Platz, sondern auch der Crewchiefs des Fahrers übernommen wird, der das Team verlassen hat. Das heißt: Gresini-Ducati-Neuzugang Marc Marquez arbeitet mit Francesco "Frankie" Carchedi, der 2023 mit Fabio Di Giannantonio zusammenarbeitete und der 2020 mit Joan Mir im damaligen Suzuki-Team Weltmeister wurde.

"Frankie" Carchedi ist 2024 der Crewchief von Marc Marquez bei Gresini-Ducati Foto: Motorsport Images

Di Giannantonios Crewchief bei seinem neuen Arbeitgeber VR46-Ducati ist David Munoz, der bisherige Crewchief von Luca Marini. Bei Yamaha arbeitet Neuzugang Alex Rins mit Patrick Primmer, dem bisherigen Crewchief von Franco Morbidelli. Morbidelli wiederum arbeitet bei Pramac-Ducati mit Massimo Branchini, dem 2023er-Crewchief von Johann Zarco. Zarcos Crewchief bei seinem neuen Team LCR-Honda ist David Garcia, der 2023 mit Alex Rins zusammenarbeitete.

MotoGP-Rookie Pedro Acosta bekommt bei Tech3-GasGas Paul Trevathan als Crewchief. Trevathan hatte jahrelang mit Pol Espargaro zusammengearbeitet, nämlich abgesehen von der Saison 2023 im Tech3-Team auch schon in Espargaros Zeit im KTM-Werksteam.

Im einzigen neuen Team im MotoGP-Feld 2024 - Trackhouse-Aprilia - werden neben den Fahrern (Miguel Oliveira und Raul Fernandez) auch die jeweiligen Crewchiefs (Giovanni Mattarollo und Noe Herrera) direkt vom Vorgängerteam RNF-Aprilia übernommen.

Die MotoGP-Crewchiefs 2024:

Ducati

Francesco Bagnaia: Cristian Gabarrini

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

KTM

Brad Binder: Andres Madrid

Jack Miller: Christian Pupulin

Aprilia

Aleix Espargaro: Antonio Jimenez

Maverick Vinales: Jose Manuel Cazeaux

Yamaha

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Alex Rins: Patrick Primmer (2023 mit Morbidelli)

Honda

Joan Mir: Santi Hernandez (2023 mit M. Marquez)

Luca Marini: Giacomo Guidotti (2023 mit Mir)

Pramac-Ducati

Jorge Martin: Daniele Romagnoli

Franco Morbidelli: Massimo Branchini (2023 mit Zarco)

VR46-Ducati

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni

Fabio Di Giannantonio: David Munoz (2023 mit Marini)

Gresini-Ducati

Marc Marquez: Francesco Carchedi (2023 mit Di Giannantonio)

Alex Marquez: Donatello Giovanotti

LCR-Honda

Johann Zarco: David Garcia (2023 mit Rins)

Takaaki Nakagami: Klaus Nöhles

Tech3-GasGas

Pedro Acosta: Paul Trevathan (2023 mit P. Espargaro)

Augusto Fernandez: Alex Merhand

Trackhouse-Aprilia

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raul Fernandez: Noe Herrera

