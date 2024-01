MotoGP 2024: VR46-Ducati präsentiert Team und Farben der neuen Saison

Als drittes MotoGP-Team hat VR46 seine Farben für die Saison 2024 enthüllt. Die italienische Mannschaft von MotoGP-Urgestein Valentino Rossi präsentierte die Ducati Desmosedici GP23, mit der Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio antreten werden, an diesem Mittwoch in Riccione/Italien.

Am Montag dieser Woche hatte das Ducati-Werksteam seine Lackierung für die neue Saison gezeigt. Bereits am vergangenen Samstag stellte Gresini sein Motorrad und Team für 2024 vor. Nun zog VR46 als weiteres Ducati-Kundenteam nach.

Es wird auch in diesem Jahr mit dem Vorjahresmodell der Ducati Desmosedici, jedoch unter einem anderen Teamnamen antreten, was mit einem neuen Titelsponsor zusammenhängt.

Dabei handelt es sich um die indonesische Schmiermittelmarke Pertamina Enduro, weshalb das Team fortan unter dem Namen Pertamina Enduro VR46 Team firmiert.

Entsprechend neu sind auch die Farben: Dominierten 2023 noch Schwarz und das typische Neon-Gelb von VR46 das Design, besteht die neue Lackierung neben Neon-Gelb vor allem aus Weiß und Rot. Das gilt auch für die Rennanzüge der Fahrer.

Foto: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

2024 schickt VR46-Ducati neben Bezzecchi als Neuzugang Di Giannantonio ins Rennen. 2023 trat der Italiener noch in Gresini-Farben an, verlor seinen dortigen Stammplatz aber an Marc Marquez, der Repsol-Honda den Rücken kehrte.

Luca Marini, Bezzecchis bisheriger Teamkollege, ergriff die Chance und verließ VR46 Richtung Honda. VR46 nahm schließlich Di Giannantonio unter Vertrag, dessen Verbleib in der MotoGP nach langer Ungewissheit damit gesichert war.

Er hatte sich mit starken Leistungen zum Saisonende empfohlen. So stand "Diggia" in den letzten fünf Grand-Prix-Rennen dreimal auf dem Podest und feierte seinen ersten Sieg.

Davon feierte Bezzecchi im Jahr 2023 gleich drei. Er kämpfte 2023 zeitweise sogar um den Titel, obwohl er anders als Francesco Bagnaia und Jorge Martin nicht auf dem aktuellen Werksbike saß. Am Ende wurde es WM-Rang drei.

Trotz der Möglichkeit, in das Team von Pramac-Ducati zu wechseln und dort die neue GP24 zu fahren, entschied sich Bezzecchi für den Verbleib bei VR46. Im gewohnten Umfeld will der Italiener an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen.

Das hofft auch Teammanager Pablo Nieto, der sich mit VR46 im vergangenen Jahr über die bisher beste Saison in der MotoGP freuen konnte. Bei der Präsentation in Riccione sagt er: "Natürlich ist unser Ziel, uns weiter zu verbessern."

"2023 hatten wir eine fantastische Saison. Ich denke, wir müssen versuchen, unsere Fehler zu verbessern, aber vor allem geht es darum, es zu genießen. Das ist das Wichtigste."

"Wir wissen, dass es ein schwieriges Jahr werden wird, denn viele Fahrer sind sehr schnell. Aber wir werden versuchen, konkurrenzfähig zu sein und zu den Protagonisten zu gehören. Wenn wir das schaffen, können wir zufrieden sein."

Drei Testtage in Sepang und zwei in Katar haben die Teams im kommenden Monat Zeit, sich auf die neue Saison vorzubereiten, bevor vom 8. bis 10. März das MotoGP-Eröffnungswochenende beim Grand Prix von Katar stattfindet.

Mit Bildmaterial von Media VR46.