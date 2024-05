MotoGP 2025: Aprilia plant mit Vinales, der einige "offene Türen" sieht

Beim Katalonien-Grand-Prix in Barcelona verkündete Aleix Espargaro seinen Rücktritt zum Jahresende. Damit wurde klar, dass bei Aprilia ein Platz frei wird. Doch auch ein komplett neues Fahrerduo ist denkbar, denn Maverick Vinales' Verbleib bei Aprilia ist nicht so fix, wie Teammanager Massimo Rivola gern hätte.

Rivola geht davon aus, dass Vinales auch 2025 eine der beiden Werks-Aprilias pilotiert. Am Sonntag vor dem Barcelona-Rennen sprach Rivola mit DAZN über die Pläne für die MotoGP-Saison 2025. "Es ist bestätigt", sagte der Italiener dem spanischen TV-Team bezüglich der Zukunft von Vinales.

Doch Vinales, der in Barcelona ein enttäuschendes Rennen erlebte und als Zwölfter mit mehr als 22 Sekunden Rückstand gewertet wurde, sieht seine Zukunft bei Aprilia nicht als so fix an, wie sein Teammanager kurz vorher im spanischen Fernsehen verkündete.

"Nein, nein, ich bin nicht bestätigt. Ich habe noch keinen Vertrag für das nächste Jahr", stellt der Austin-Sieger auf Nachfrage der spanischen Kollegen von Motorsport.com klar. "Offensichtlich gibt es ein großes Interesse daran, (gemeinsam) weiterzumachen, weil wir sehr gute Arbeit leisten."

Maverick Vinales mit Aprilia-Teammanager Massimo Rivola Foto: Motorsport Images

"Wir müssen warten", warnt Vinales vor vorzeitigen Bekanntgaben. "Es gibt offene Türen und man muss ein bisschen warten und dann entscheiden, was für mich das Beste ist, was die Performance angeht."

"Ich will gewinnen, ganz ehrlich, und ich glaube, dass ich die Fähigkeit habe, um den Sieg zu kämpfen", erklärt Vinales. "Ich muss mir genau ansehen, was die beste Option für mich ist. Ich will herausfinden, was das vollständigste Paket ist, das mir die besten Chancen bietet, das Maximum, um mein bestes Niveau auszuschöpfen", so der ehemalige Moto3-Weltmeister.

Doch wo könnte Vinales unterkommen? Im Fahrerlager kursiert das Gerücht, dass der 29-jährige Spanier mit Honda verhandelt. Für Honda spricht die bessere Bezahlung, doch die aktuelle Konkurrenzfähigkeit der RC213V entspricht nicht dem, was sich Vinales aus sportlicher Sicht vorstellt. Für den Platz von Aleix Espargaro bei Aprilia sind Enea Bastianini und Marco Bezzecchi die Favoriten.

