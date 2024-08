MotoGP 2025: Di Giannantonio verlängert mit VR46 für zwei weitere Jahre

Fabio Di Giannantonio bleibt VR46 treu und wird auch die kommenden zwei Jahre für die MotoGP-Team von Valentino Rossi an den Start gehen. Der Italiener hat einen neue Zweijahresvertrag für die Saisons 2025 und 2026 unterzeichnet und wird im nächsten Jahr die aktuelle Werksmaschine von Ducati fahren.

"Vor 9 Monaten stand ich ohne Motorrad da und heute habe ich einen Vertrag mit zwei der wichtigsten Unternehmen in der MotoGP unterschrieben. Es ist schwer zu glauben", sagt der Italiener. "Ich bin sehr glücklich, dass ich diese fantastische Reise fortsetzen kann."

"Ich bin fast zufällig hier gelandet und habe mich sofort wohlgefühlt. Wir schlagen ein neues Kapitel auf, ich kann es kaum erwarten. Ich werde zwei Jahre lang mit der offiziellen Ducati auf der Rennstrecke sein. Wir können und müssen ehrgeizige Ziele erreichen."

"Es ist ein riesiges Projekt, bei dem ich mich zu 100 Prozent involviert fühle und bei dem wir die oberste Stufe des Podiums anstreben können. Wir arbeiten weiter, wir steigern uns jedes Wochenende: das ist eine weitere Motivation von Vertrauen, um immer unser Bestes zu geben."

Damit hat sich Di Giannantonio gegen einen Wechsel zu Pramac-Yamaha entschieden. Dem Italiener lag ein entsprechendes Angebot von Yamaha vor, die nächsten zwei Saisons für das neue Satellitenteam des japanischen Herstellers anzutreten, das er jedoch ablehnte.

Fabio Di Giannantonio bleibt die nächsten beiden Jahre im VR46-Team Foto: Motorsport Images

Stattdessen hat der 25-Jährige das Angebot von Ducati vorgezogen, die ihm einen Zweijahresvertrag bis Ende 2026 angeboten haben, der ihm eine Desmosedici GP25 für die nächste Saison mit seinem aktuellen Team VR46 garantiert.

"'Diggia' hat immer großes Vertrauen in unser Projekt gezeigt, und sein Engagement und Talent haben ihn in der MotoGP stetig besser gemacht", lobt Ducatis General Manager Gigi Dall'Igna. "Herzlich willkommen in der offiziellen Ducati-Familie, Fabio!"

Di Giannantonio steht nun direkt bei der Marke aus Bologna unter Vertrag, ebenso wie Francesco Bagnaia, Marc Marquez und MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer für 2025.

Nach der Trennung von Pramac und Ducati wird VR46 in Zukunft die Rolle einnehmen, die bisher das Team von Paolo Campinoti gespielt hat. Das heißt, es wird als eine Art halboffizielles Team fungieren, mit Fahrern unter Werksvertrag und Zugang zu den gleichen Motorrädern, wie sie Bagnaia und Marquez pilotieren.

Allerdings hat Ducati entschieden, dass nur ein drittes "offizielles" Motorrad produziert wird, was Di Giannantonio angeboten wurde, um ihn zu überzeugen, bei VR46 zu bleiben.

"Diggia ist ein Fahrer, den wir sehr mögen. Er ist ein Fahrer, der sich sehr entwickelt hat, wir wären glücklich, wenn wir ihn behalten könnten", erklärte Ducati-Chef Claudio Domenicali noch am Samstag am Rande des Deutschland-Grand-Prix.

Nach der Absage von Di Giannantonio hat Yamaha nun Miguel Oliveira als erste Wahl für ihr Pramac-Satellitenteam ins Auge gefasst. Die Idee ist, einen erfahrenen Fahrer und einen Rookie aus der Moto2 zusammenzubringen. Die Optionen für den Routinier sind derzeit auf Oliveira und Jack Miller eingegrenzt, wobei ersterer bevorzugt wird.

Für die Rolle des Rookies gilt Sergio Garcia als Favorit, aber auch Alonso Lopez und Tony Arbolino stehen auf der Liste, um in der kommenden Saison in die MotoGP aufzusteigen.