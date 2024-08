MotoGP 2025: Fermin Aldeguer fährt als Rookie für Gresini-Ducati

Dass Moto2-Pilot Fermin Aldeguer für die MotoGP-Saison 2025 einen Vertrag mit Ducati in der Tasche hat, das ist schon seit dem Frühjahr bekannt. Nun endlich steht auch das Team fest, für welches er fahren wird. Es handelt sich um das Gresini-Team. Die offizielle Bekanntgabe wird für die kommenden Tage erwartet.

Aldeguer übernimmt bei Gresini-Ducati die Nachfolge von Marc Marquez, der für 2025 und 2026 im Ducati-Werksteam unterschrieben hat. Als neuer Teamkollege von Alex Marquez, dessen Gresini-Vertrag bis Ende 2026 verlängert wurde, wird Aldeguer in der MotoGP-Saison 2025 auf einer Ducati Desmosedici GP24 sitzen.

Aldeguer übernimmt aber nicht nur den Platz von Marc Marquez, sondern auch dessen Crew. Sowohl Crewchief Francesco "Frankie" Carchedi als auch Chefmechaniker Filippo Tognoni, Elektronikingenieur Mattia Sereni sowie die Mechaniker Marco Rosa Gastaldo, Mirco Fiuzzi, David Castaneda und Marco Bonazzi werden 2025 für den Rookie aus Spanien arbeiten.

In der laufenden Moto2-Saison 2024 rangiert Aldeguer kurz vor Halbzeit der Saison auf dem vierten Tabellenplatz. In Diensten des Speed-Up-Teams von Luca Boscoscuro hat er es auf dessen Eigenkonstruktion bislang auf insgesamt sieben Siege gebracht, zwei davon in der aktuellen Saison 2024.

Mit vier Siegen hintereinander bei den letzten vier Rennen der Moto2-Saison 2023 hat sich Aldeguer für seinen Aufstieg in die Königsklasse empfohlen. Zwischenzeitlich hatte sich der Teenager Hoffnungen gemacht, dass es sogar schon zur Saison 2024 klappen könnte. Dann aber waren im Herbst doch alle Plätze vergeben, weil man sich bei Pramac für Franco Morbidelli und bei VR46 für Fabio Di Giannantonio entschieden hat.

Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio fahren 2025 beide für VR46-Ducati Foto: Motorsport Images

Genau diese beiden Fahrer - Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio - werden in der MotoGP-Saison 2025 als Teamkollegen für VR46-Ducati antreten. Der Rennstall von Valentino Rossi hat am Freitagvormittag in Silverstone die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Ducati "um mehrere Jahre" verkündet. Im Zuge des neuen Vertrags bekommt das Team für 2025 eine Werksmaschine. Diese wird von Di Giannantonio pilotiert.

Zwar wurde bislang weder die Vertragsverlängerung von Di Giannantonio bei VR46 noch der Wechsel von Morbidelli von Pramac zu VR46 offiziell bekanntgegeben. Ducati-Teammanager Davide Tardozzi allerdings hat am Freitag gegenüber dem französischen TV-Sender Canal+ beide VR46-Piloten verraten.

Eine Überraschung ist nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen weder Di Giannantonio noch Morbidelli. Und dass Aldeguer dann bei Gresini unterkommen wird, war ebenfalls absehbar, weil es sich dort um den letzten freien Platz in einem Ducati-Team für 2025 handelte. Das Pramac-Team wechselt im Winter von Ducati auf Yamaha.