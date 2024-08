MotoGP 2025: Franco Morbidelli dockt für eine Saison bei VR46-Ducati an

Spätestens seit es Ducati-Teammanager Davide Tardozzi am Rande des MotoGP-Wochenendes in Silverstone gegenüber Canal+ verraten hatte, war es kein Geheimnis mehr: Franco Morbidellis Arbeitgeber für die MotoGP-Saison 2025 wird das Ducati-Satellitenteam VR46, das von Valentino Rossi gegründet wurde und von Alessio "Uccio" Salucci geleitet wird.

Morbidelli, der das Pramac-Team von Paolo Campinoti Ende 2024 nach einem Jahr wieder verlassen wird, hat bei VR46 einen Vertrag bis Ende 2025 unterschrieben. Der Italiener wird damit der neue Teamkollege seines Landsmanns Fabio Di Giannantonio, dessen Verbleib im Team bis Ende 2026 bereits am 7. August offiziell verkündet wurde.

Während Di Giannantonio künftig offiziell bei Ducati unter Vertrag steht und in der MotoGP-Saison 2025 im VR46-Team eine dann aktuelle Ducati Desmosedici GP25 pilotieren wird, bekommt Morbidelli für seinen Einstieg ins Team das Vorjahresmodell. Er wird die Saison 2025 also mit einer GP24 bestreiten, wie er sie aktuell im Pramac-Team zur Verfügung hat.

Mit dem Wechsel ins VR46-Team schließt sich für Morbidelli ein Kreis. Denn anders als Di Giannantonio ist der 29-jährige Italiener einer derjenigen, die seit Jahren Mitglied der VR46-Akademie sind. Künftig wird Morbidelli also nicht mehr nur beim privaten Training, sondern auch bei seinen Renneinsätzen die VR46-Farben vertreten.

"Franco war der erste Fahrer, der in die VR46 Akademie aufgenommen wurde", sagt Teamchef Salucci. "Wir kennen ihn seit Jahren, wir haben ihn in Tavullia wachsen sehen und heute können wir mit großer Genugtuung sagen, dass er ab der nächsten Saison zur Crew gehören wird."

"Er ist ein Fahrer mit großem Talent, wir können es kaum erwarten, ihn willkommen zu heißen und ihn die familiäre und heimische Atmosphäre genießen zu lassen, die uns auszeichnet. Er wird weiterhin mit einer Ducati fahren, einer Desmosedici GP24."

Somit erhält Morbidelli zumindest ein weiteres Jahr eine MotoGP-Chance. "Was für eine schöne Geschichte", freut er sich. "Ich werde mich hier auf jeden Fall wohlfühlen. Ich möchte dieses Vertrauen sowohl für mich als auch für die ganze Mannschaft mit guten Ergebnissen zurückzahlen."

In der seit 2018 laufenden Karriere von Franco Morbidelli in der Königsklasse MotoGP wird VR46-Ducati das fünfte Team. Sein Debüt gab er einst bei Marc-VDS-Honda, damals als amtierender Moto2-Weltmeister von 2017. Nach einer Saison im Honda-Kundenteam von Marc van der Straten, die er als punktbester Rookie des Jahres abschloss, wechselte Morbidelli ins Yamaha-Satellitenteam SRT, welches offiziell als Petronas-Yamaha firmierte.

Als Petronas-Yamaha-Pilot gelangen Morbidelli in seiner zweiten Saison im Team (2020) seine ersten drei MotoGP-Siege. Die Gesamtwertung schloss er in der Saison 2020 als Vizeweltmeister hinter Suzuki-Werkspilot Joan Mir ab.

Bei Petronas-Yamaha feierte Morbidelli seine bisher größten MotoGP-Erfolge Foto: Motorsport Images

Bis Mitte der Saison 2021 fuhr Morbidelli für das Petronas-Team, dann wurde er ins Werksteam berufen, weil sich Maverick Vinales mit Yamaha überworfen hatte. Für das Yamaha-Werksteam fuhr Morbidelli bis Ende 2023 und hatte dort denselben Teamkollegen wie in den Jahren 2019 und 2020 im Petronas-Team: Fabio Quartararo.

Im Gegensatz zu Quartararo aber, dem MotoGP-Weltmeister von 2021, waren Morbidellis Erfolgserlebnisse als Yamaha-Werkspilot rar gesät. Bei insgesamt 45 Grands Prix von September 2021 bis November 2023 ist ihm kein einziger Podiumsplatz gelungen.

Als Morbidellis MotoGP-Zukunft im Sommer 2023 schon in Frage gestellt wurde, tat sich für 2024 ein Platz im Ducati-Satellitenteam Pramac auf. Marco Bezzecchi hatte ein Angebot für diesen Platz ausgeschlagen und stattdessen für ein Jahr bei VR46 verlängert.

Eine Ducati GP24 wie derzeit bei Pramac wird Morbidelli 2025 auch bei VR46 fahren Foto: Motorsport Images

Morbidellis erste Saison als Ducati-Fahrer begann jedoch alles andere als planmäßig. Ein schwerer Unfall bei Testfahrten mit einer Serienmaschine (Ducati Panigale) in Portimao hatte zur Folge, dass er die Wintertestfahrten in Malaysia und Katar komplett verpasste. Sein Debüt auf der GP24 gab er direkt am ersten Rennwochenende der Saison.

Morbidellis bisher beste Ergebnisse in Diensten von Pramac-Ducati sind in Grands Prix einmal P5 (Sachsenring) und in Sprints zweimal P4 (Jerez und Mugello). Anders als im Winter 2023/24 muss sich der Italiener im Winter 2024/25 nicht auf ein anderes Motorrad - geschweige denn auf ein anderes Fabrikat - umstellen.

Ob Morbidelli mit der ihm vertrauten Ducati GP24 in der ihm ebenfalls vertrauten Umgebung des VR46-Universums an seine starken Leistungen aus der MotoGP-Saison 2020 wird anknüpfen können, das muss die Zukunft zeigen.