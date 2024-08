MotoGP 2025: Gresini-Ducati bestätigt Fermin Aldeguer als Marquez-Nachfolger

Fermin Aldeguer wird 2025 und 2026 für das Gresini-Ducati-Team in der MotoGP antreten. Das bestätigte die italienische Mannschaft am Mittwoch vor dem Grand Prix in Aragon. Dass Aldeguer in der MotoGP-Saison 2025 auf einer Ducati Desmosedici sitzen wird, wurde bereits im Frühjahr von Ducati verkündet. Jetzt steht fest, dass der spanische Hoffnungsträger bei Gresini den Platz von Marc Marquez übernimmt und Teamkollege von Alex Marquez wird.

Den MotoGP-Aufstieg bezeichnet Aldeguer als "unglaubliche Gelegenheit" und freut sich, auf dem "besten Motorrad in der Startaufstellung" zu sitzen und für "ein fantastisches Team" anzutreten.

"Ich hoffe, dass ich mich schnell mit der GP24 zurechtfinde", schaut Aldeguer auf die Herausforderung in der MotoGP. "Wir müssen uns Schritt für Schritt herantasten, aber ich kann den ersten Test der neuen Saison in Valencia kaum erwarten. Ich möchte mich bei Nadia und Gigi für ihr Vertrauen bedanken, das wir zurückzahlen werden."

Luigi "Gigi" Dall'Igna mit Fermin Aldeguer und Nadia Padovani Foto: Gresini zur Story). Nach Fabio Di Giannantonio und Bruder Marc Marquez wird Fermin Aldeguer der dritte Teamkollege von Alex Marquez bei Gresini.

Warum VR46 und Fermin Aldeguer nicht zusammenfanden

Mit seiner starken Form im finalen Drittel der Moto2-Saison 2023 zog Aldeguer das Interesse auf sich und stand bei einigen MotoGP-Teams auf der Wunschliste. Ducati hätte den Spanier am liebsten schon für die Saison 2024 in die MotoGP geholt, doch ein Vertrag bei Boscoscuro verhinderte den Sprung in die Königsklasse.

Die Moto2-Saison 2024 läuft für Fermin Aldeguer nicht so gut wie die im Vorjahr Foto: Motorsport Images

VR46 einigte sich mit Fabio Di Giannantonio auf eine Vertragsverlängerung. "Diggia" wird in der MotoGP-Saison 2025 eine aktuelle Ducati pilotieren. Franco Morbidelli nutzt VR46 als Rettungsanker und komplettiert das VR46-Team.