MotoGP 2025: Jack Miller als zweiter Pramac-Yamaha-Pilot bestätigt

Das Starterfeld für die MotoGP-Saison 2025 ist komplett. Als letztes Team, das in seinem Fahreraufgebot für die kommende Rennsaison noch einen Platz zu vergeben hatte, vermeldet Pramac-Yamaha nun Vollzug. Wie es sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hatte, hat Jack Miller den Zuschlag erhalten. Der Australier wird somit Teamkollege von Miguel Oliveira.

Nachdem Oliveiras Vertrag direkt mit Yamaha bis einschließlich der MotoGP-Saison 2026 bereits am ersten Misano-Wochenende bekanntgegeben wurde, hat man sich mit Millers Bekanntgabe ein paar Tage länger Zeit gelassen. Am Donnerstag wurde nun auch der Australier bestätigt, allerdings nur für ein Jahr bis Ende 2025.

Die beiden Routiniers Miller und Oliveira sind im MotoGP-Fahrerfeld aktuell die einzigen Vertreter ihres jeweiligen Landes - Australien respektive Portugal - und werden das auch in der Saison 2025 sein. Die Yamaha M1 wird für beide ein neues Motorrad. Miller aber kennt zumindest das Pramac-Team.

Zu Pramac-Yamaha wird Miller im Winter aus dem KTM-Werksteam wechseln, nachdem er in seiner seit 2015 laufenden MotoGP-Karriere zuvor bereits für LCR-Honda, Marc-VDS-Honda, Pramac-Ducati und Ducati am Start war. Das neu aufgestellte Pramac-Team erhält die Yamaha M1 ab 2025 in der gleichen technischen Spezifikation wie das offizielle Werksteam des japanischen Herstellers.

"Mit 10 Jahren Erfahrung in der MotoGP-Klasse bei drei verschiedenen Herstellern, wird Jack eine wertvolle Bereicherung für Yamaha sein", kommentiert Lin Jarivs, Leiter des MotoGP-Programms von Yamaha, die Neuverpflichtung.

"Seine Schnelligkeit, sein Wissen, seine Arbeitsmoral und sein Teamgeist werden für unser Projekt von unschätzbarem Wert sein, da wir planen, die Leistung der M1 im Jahr 2025 und darüber hinaus zu verbessern. Yamaha wird ihn in jeder erdenklichen Weise unterstützen."

Millers bisherige Erfolgsbilanz in der Königsklasse ist vergleichbar mit der seines künftigen Teamkollegen. Miller hat bis dato vier MotoGP-Siege auf dem Konto, bei Oliveira sind es fünf. Der bislang letzte Sieg liegt für beide zwei Jahre zurück.

Jack Miller und Miguel Oliveira treten künftig als Teamkollegen an

Foto: Motorsport Images

Dass Fahrer wie Jack Miller und Miguel Oliveira, aber auch Franco Morbidelli, die allesamt 29 Jahre alt sind, weiterhin einen Stammplatz im MotoGP-Feld haben werden, das wurde kürzlich von Aleix Espargaro mit Kritik aufgenommen. Der Spanier - mit 35 Jahren derzeit sowohl der älteste als auch der dienstälteste Stammfahrer im MotoGP-Feld - tritt am Saisonende 2024 ab.

Im Jahr 2025 wird Aleix Espargaro als einer von dann drei Testfahrern für Honda tätig sein. Die anderen beiden sind zum einen Stefan Bradl, der schon seit Jahren offizieller HRC-Testfahrer ist, und zum anderen Takaaki Nakagami, der seinen Platz als Stammpilot bei LCR-Honda an Somkiat Chantra verliert